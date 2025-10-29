a pyongyang è riarmo continuo

Il missile nucleare di Kim Jong-un “parla” a Donald Trump

Michelangelo Cocco
29 ottobre 2025 • 20:08

La Corea del Nord ha lanciato vettori capaci di trasportare testate atomiche. È soprattutto un messaggio agli Usa, che nell’area hanno ben 28mila militari

Shanghai – Kim Jong-un ha accolto l’arrivo di Donald Trump in Corea del Sud con un lancio di missili da crociera Bulhwasal (Freccia infuocata), capaci di trasportare testate atomiche. I razzi – ha riferito l’agenzia sudcoreana Yonhap – hanno volato per oltre due ore prima di colpire un bersaglio al suolo in Corea del Nord. L’esercitazione è stata calibrata per mandare un messaggio agli Stati Uniti, che a Sud del 38° parallelo hanno 28mila militari. Da un lato, l’assenza di Kim dal luogo delle op

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.