Moldavia, dopo il voto il sollievo dell’Europa. Sandu: «La Russia ha fallito»

Vittoria con oltre il 50 per cento dei consensi per il partito filo-europeo Pas, mentre si ferma al 24,2 per cento la formazione sponsorizzata dal Cremlino. «Abbiamo prove concrete delle somme spese da Mosca, così come dei suoi tentativi di corruzione. La Russia non si fermerà», attacca la presidente. Protesta l’opposizione: «I leader Ue dovrebbero sostenere il paese e non alcuni partiti in particolare», dice a Domani il leader dell’opposizione ed ex capo di Stato Igor Dodon. Esulta Ursula von der Leyen: «Una scelta chiara per l’Europa»
Chisinau – «La Russia ha investito ingenti risorse, ma ha fallito. Abbiamo prove concrete delle somme già spese e di quelle che Mosca intendeva ancora spendere, così come dei suoi tentativi di corruzione. E sappiamo che la Russia non si fermerà. Ma noi siamo determinati a proseguire sul cammino di integrazione europea». Maia Sandu, presidente della Moldavia, non poteva esprimersi con più chiarezza dopo il responso delle urne di una tornata elettorale parlamentare che aveva addosso gli occhi di t