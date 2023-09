La prima volta che ho sentito parlare di Russell Brand è stato nel documentario Part of me in cui parte della sua relazione con Katy Perry veniva raccontata nel corso del tour mondiale della cantante. In particolare, c’era una scena di quel film che mi aveva molto colpito: Perry è su un aereo privato con il suo team e piange perché sente sulle sue spalle la responsabilità di salvare un matrimonio minacciato dalle incombenze della carriera.

Era il 2012 e Brand, comico e attivista inglese vincitore di tre British Comedy Awards, era all’apice della celebrità dopo aver percorso una strada dorata che dal Regno Unito lo aveva portato fino a Hollywood. Il matrimonio sarebbe finito quello stesso anno, e anche l’attore, dopo poco, sarebbe uscito dai canali ufficiali per costruirsi un proprio reame attraverso le piattaforme online.

Nel corso degli ultimi dieci anni in cui non avevo più sentito parlare di lui, il canale YouTube dell’attore è arrivato a raggiungere 6,5 milioni di iscritti, anche se da qualche giorno le pubblicazioni regolari sono state interrotte.

Nell’ultimo video c’è Brand che saluta i suoi followers – gli awakened wonders – e poi passa subito a metterli in guardia: non devono aspettarsi uno dei soliti episodi in cui cercherà di smascherare la verità nelle notizie fornite dai media. Questa volta, caso del tutto eccezionale, la notizia infatti è lui stesso.

Tribunale dei follower

Dalla settimana scorsa dettagli riguardo accuse di molestie e abusi sessuali perpetrati da Brand tra il 2006 e il 2013 ai danni di sei donne - tra cui una minorenne all’epoca dei fatti - sono stati resi pubblici dal Sunday Times, dal Times e da Channel 4.

Le conseguenze di queste rivelazioni non hanno tardato a occupare molte prime pagine dei tabloid britannici, oltre che approfondimenti da parte di testate come Guardian e Bbc. L’idea che prima o poi Brand avrebbe dovuto rispondere di molte delle sue azioni girava da un po’ di tempo nel mondo del comedy.

Lo scorso anno la comica Katerine Ryan si era già esposta in un’intervista a Louis Theroux accennando al fatto che una figura prominente della sua bolla stava iniziando a subire le conseguenze di gravi abusi compiuti nel suo periodo di massima celebrità, prima di rifugiarsi nel suo reame autonomo online.

Con una camicia hawaiana, circondato da piante sospese contro una parete di legno dai toni chiari, alle spalle la ricostruzione di una finestra che affaccia sulla natura, col suo ultimo video ufficiale Brand si è dichiarato innocente davanti al tribunale dei suoi follower.

Ha definito “barocchi” gli attacchi che gli sono stati rivolti, ha affermato di essere sempre stato chiaro sulla promiscuità della sua vita nel corso di quegli anni, poi ha concluso dicendo che tutte le relazioni che ha avuto sono state consensuali. Nonostante questo, le accuse recenti costituiscono una grande perdita finanziaria per il performer, dal momento che YouTube ha deciso di sospendere ogni possibilità di monetizzare sui suoi contenuti.

Il Guardian ha calcolato che la pubblicazione di ogni video ha comportato fino a oggi un guadagno dai 2mila ai 6mila sterline per l’attore, che in un anno sarebbe arrivato ad incassare circa un milione di pound con cinque appuntamenti regolari ogni settimana. Anche la BBC ha dichiarato di aver sospeso Brand dai propri canali, mentre l’editore Bluebird ha interrotto la collaborazione per i suoi libri.

Negli ultimi anni Russell Brand si era distinto soprattutto per la diffusione di fake news e teorie del complotto, e i modo molto prevedibile in questo ultimo video l’atteggiamento dell’attore segue la linea narrativa della cospirazione contro il profeta.

«C’è forse qualcos’altro sotto?», chiede ai follower per concludere il discorso, che è una frase ambigua e preoccupante per diversi motivi, primo su tutti, perché ha come obiettivo quello di spostare l’attenzione dalle voci delle donne che si dichiarano vittime, puntando invece alla vittimizzazione di sé stesso.

La narrazione pubblica intorno al caso Brand si va ad aggiungere ad altre storie di abusi e molestie che dopo il 2017 hanno interessato il mondo dello spettacolo a seguito del caso Weinstein. Con Harvey Weinstein, ma anche con Bill Cosby, Placido Domingo e James Levine – processati sulla spinta delle accuse del #metoo – Russell Brand ha in comune il fatto di essere stato denunciato in una fase discendente della sua carriera.

Brand ha solo quarantotto anni, ma da circa dieci lavora fuori dai canali ufficiali del mainstream, preferendo piattaforme online su cui gestire e pubblicare in modo diretto i suoi contenuti.

L’inazione della Bbc

La sua attività come comico e performer è sempre stata particolarmente controversa. Nel 2013 in occasione dei GQ Awards era stato allontanato per aver fatto una battuta sullo sponsor principale, Hugo Boss, e la sua relazione con il nazismo.

Il comico aveva scherzato sul fatto che il marchio avesse fornito le divise per i gendarmi impiegati nel genocidio degli ebrei nei campi di concentramento, poi scendendo dal palco aveva sfidato il cantante Noel Gallagher a dire qualcosa di più offensivo di quello.

Una delle accuse riportate negli ultimi giorni riguarda un’impiegata della Bbc che nel 2008 sarebbe stata sorpresa dal comico in uno stanzino degli studi di Los Angeles.

L’uomo l’avrebbe molestata verbalmente passando poi ad atti di esibizionismo, un aneddoto che poco dopo sarebbe stato riportato apertamente e con ironia all’interno del podcast che Brand era andato a registrare. La notizia è arrivata al management della Bbc solo nel 2019 senza che ne conseguisse alcuna azione formale, almeno fino a oggi.

L’interruzione della collaborazione con Russell Brand da parte di emittenti e case editrici solleva la questione della cancel culture e su quanto sia giusto o meno privare una persona della visibilità una volta colpita da determinate accuse, l’importanza data a questo tipo di discussione rischia però di togliere luce a due elementi importanti; uno di questi è la tolleranza di atteggiamenti promiscui e apertamente sessisti che la società per lungo tempo ha concesso agli artisti come parte di uno stile di vita trasgressivo in linea con il proprio personaggio.

A questo proposito la filosofa Martha Nussbaum, approfondendo l’argomento nel saggio Orgoglio tossico, aveva già sottolineato la necessità di scardinare l’idea che a un artista sia concessa la trasgressione, un mito che riguarda nello specifico in modo schiacciante la creatività maschile.

Consenso

EPA

Nel discorso di Brand c’è poi una parola che non deve passare inosservata, e questa parola è consenso. Nel suo periodo di maggiore promiscuità che ha coinciso anche con quello della sua massima visibilità, l’attore ha dichiarato che tutte le sue relazioni sarebbero state di tipo consensuale. Ma cosa significa davvero consenso?

Questa parola, come il suo aggettivo, non può esistere senza un’analisi del contesto da cui si muovono le accuse. Brand, come moltissimi altri, sembra del tutto inconsapevole degli squilibri di potere che entrano in gioco nel momento in cui stabilisce una relazione di qualsiasi tipo con una persona – in quanto celebrità, o, nel caso della ragazza minorenne, anche solo in quanto uomo adulto.

Il caso Brand è un’ulteriore conferma della natura sempre più polarizzante delle narrazioni di oggi. Le conseguenze di un sistema culturale in cui ci si lancia in difesa oppure in attacco di una celebrità accusata di molestie e abusi sessuali si rivoltano tutte contro le voci delle vittime che sembrano perdere invece sempre più forza soffocate dal caos dei posizionamenti generali.

