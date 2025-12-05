Mozambique Lng, l’Italia è l’unica in Ue a proseguire il progetto nonostante i rischi per i diritti umani

I Paesi Bassi hanno motivato l’uscita dal progetto citando uno studio che ha rilevato «violazioni strutturali dei diritti umani da parte dei servizi di sicurezza mozambicani nella regione, con un picco dopo l'attacco a Palma nel marzo 2021». Per il governo di Downing Street i rischi del progetto sono aumentati rispetto al 2020. Ma l’Italia tira dritto con un occhio al Piano Mattei

E ora che farà l'Italia? Resterà l'unico Paese europeo a garantire con soldi pubblici il progetto? Dopo che Regno Unito e Olanda hanno ritirato il loro sostegno finanziario a Mozambique Lng, molti osservatori si chiedono infatti che cosa deciderà di fare il governo guidato da Giorgia Meloni. Continuerà a sostenere l'operazione con fondi pubblici oppure, come Londra e L’Aia, cambierà idea visti i rischi ambientali e i sospetti di gravi violazioni dei diritti umani? «Violazioni strutturali dei dir