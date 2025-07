Il Myanmar è divenuto il campo da gioco di Pechino e Mosca. Incastrato tra Cina e India, il paese asiatico attira l’interesse di Vladimir Putin (e del leader bielorusso Aleksander Lukashenko), oltre che di Pechino. Nell’ottica di Mosca l’idea è di consolidare il regime militare usandolo come trampolino per i propri interessi geopolitici in Asia.

La politica dei porti

In primo luogo c’è la politica dei porti, come quello in acque profonde di Kyaukphyu, fortemente voluto da Pechino nello Stato Rakhine, a poca distanza dal comando navale orientale dell’India (Ins Varsha), una base segreta progettata per ospitare sottomarini a propulsione nucleare. Poi c’è il porto meridionale di Dawei, che mira a diventare il più grande polo industriale e commerciale dell'Asia sudorientale.

Non si tratta solo di corridoi economici ma di potenziali avamposti militari, basi navali o logistiche, che consentano alla Cina – e di conseguenza anche alla Russia – di proiettarsi nell'Oceano Indiano, trasformando il Myanmar in un hub per operazioni navali, spionaggio e attività di guerra cibernetica. Lo scopo è di mettere a repentaglio la libertà di navigazione e la stabilità regionale.

Esercitazioni e manipolazioni

Lo scorso ottobre 2024 il Myanmar ha condotto esercitazioni navali con la Cina e a novembre simili esercizi con la Russia, oggi suo principale fornitore di armi. Agli inizi di maggio l'ambasciatore birmano all’Onu – rappresentante delle opposizioni democratiche – ha denunciato la giunta militare golpista di voler usare a scopi militari anche la centrale nucleare che l'agenzia atomica russa Rosatom sta progettando vicino alla capitale Naypyidaw.

Dopo oltre quattro mesi dal violento terremoto di marzo 2025, che ha devastato una vasta area del paese, nonostante le donazioni raccolte la maggioranza della popolazione non ha ricevuto gli aiuti e sopravvive sotto le tende. Malgrado ciò il capo della giunta, Min Aung Hlaing, manipola l’emergenza umanitaria per riconquistare legittimità internazionale e ha deciso di indire elezioni il prossimo dicembre, fuori dalla legalità costituzionale, il cui riconoscimento dipende dalle alleanze internazionali.

Una strategia che strangola la resistenza (che controlla oltre il 60 per cento del paese) bombardando a tappeto le aree del terremoto, incendiando villaggi, scuole, ospedali e monasteri pieni di sfollati.

Allo stesso tempo la giunta mostra un volto rassicurante a livello internazionale. Pochi giorni dopo il sisma, Min Aung Hlaing è volato a Bangkok per il vertice economico dei paesi del sud e sud-est asiatico, dove ha preso parte alla photo opportunity con i primi ministri di Thailandia, India, Bangladesh, Sri Lanka e Buthan, interrompendo così quattro anni di isolamento internazionale. A giugno la giunta ha organizzato il forum della pace alla presenza di diplomatici ed “esperti internazionali”, tra cui Alexander Dugin, uno degli ideologhi vicini a Putin. Il leader golpista è poi volato in Russia e in Bielorussia dove, nel quadro dell’Eurasian Economic Union (Eaeu), ha firmato accordi economici e per la fornitura di armi e droni.

La prospettiva delle prossime elezioni è rifiutata dalla maggioranza della popolazione che lotta per un cambiamento di sistema con i civili al governo. Nessun membro della resistenza democratica vuole un ritorno allo status quo pre golpe, nel quale i militari detenevano comunque buona parte del controllo politico ed economico sul paese.

L’opposizione all'alleanza politica della giunta militare sarà fondamentale per ostacolare la costruzione di un polo asiatico anti occidentale che potrebbe destabilizzare la sicurezza regionale. Paradossalmente a rafforzare la giunta ha contribuito anche Donald Trump con l’invio della lettera sui dazi che ha de facto riconosciuto l’autorità della giunta. Trump, infatti, si rivolge al generale golpista come al «signor presidente», proponendogli cooperazione economica. Ma questa è un’altra storia.

© Riproduzione riservata