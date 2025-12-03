Nato, avviso alla Russia: «Putin non cambia idea? Manderemo altre armi»

true false

Se Mosca continua a rifiutare un accordo di pace, occorre esercitare altra pressione con sanzioni e invio di armi all’Ucraina per «far cambiare idea a Vladimir Putin»: è il messaggio che il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha rivolto agli alleati al vertice dei ministri degli Esteri dell’Alleanza che si è tenuto a Bruxelles. Rutte ha ribadito che la Russia si prepara «per un confronto a lungo termine» con l’Alleanza, «continua a mettere alla prova la nostra deterrenza» ed è sostenuta