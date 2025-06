Si può facilmente immaginare che, in vista del summit Nato che si terrà all’Aja fra una decina di giorni, il segretario generale Mark Rutte – fresco di visita a Roma – avrebbe preferito non trovarsi a gestire un’altra escalation militare in Medio Oriente come quella innescata da Israele con l’attacco alle infrastrutture nucleari e militari di Teheran.

Non solo infatti è cresciuto il rischio di una nuova spirale di violenza nella regione, con ripercussioni difficilmente calcolabili anche al di fuori (dal prezzo del petrolio alla sicurezza marittima), ma potrebbe diventare presto grave anche il suo impatto sull’unità interalleata, dato che appare poco credibile che l’amministrazione Trump non fosse quanto meno al corrente delle intenzioni di Netanyahu (in passato prima George W. Bush poi Barack Obama lo avevano bloccato), magari contando sull’offensiva israeliana per ammorbidire il regime di Teheran nei negoziati in corso sul programma nucleare.

Qualcosa di più sulle reazioni dell’Occidente ‘politico’ all’azione di Israele si potrà capire già domani al vertice del G7 in Canada, ma neppure le recenti dichiarazioni del segretario alla difesa Pete Hegseth sulla preparazione di piani Usa per un eventuale attacco alla Groenlandia contribuiscono a rasserenare un clima che invece, fino a pochi giorni fa, tendeva al bello.

Le recenti consultazioni ed esternazioni di Rutte sulla «soluzione 5 per cento» per la spesa alleata in materia di difesa sono infatti servite un poco a sminare il terreno e a spuntare, almeno in teoria, l’arma principale che Trump potrebbe brandire contro gli alleati europei.

Certo, il diavolo potrebbe ancora celarsi nei dettagli: anche nei colloqui di Roma è emersa la preferenza di alcuni alleati (a cominciare appunto dall’Italia) per uno scadenzario più diluito per il target, e resta ancora da capire se e in che misura gli aiuti bilaterali all’Ucraina saranno conteggiati nel calcolo. Ma si può facilmente immaginare che, quanto più lontana sarà la scadenza, tanto più frequenti e stringenti diventeranno le tappe intermedie (i cosiddetti milestones, nel gergo Nato) per verificare il rispetto delle tabelle di marcia.

Al momento, gli alleati europei appaiono comunque divisi in tre gruppi: quelli per i quali la «soluzione 5 per cento» è non solo opportuna e del tutto gestibile ma assolutamente necessaria (Polonia, paesi baltici e nordici); quelli che puntano comunque ad un aumento consistente della spesa militare nei prossimi anni, per ragioni strategiche e/o di politica industriale (Gran Bretagna, Francia, ora anche Germania); e quelli che invece tentennano, in parte per difficoltà fiscali e di bilancio, in parte per la resistenza dell’opinione pubblica, e in parte forse anche perchè convinti che - passata la nottata dell’amministrazione Trump - sarà possibile tornare ad obiettivi più ‘ragionevoli’.

Ma anche questi finiranno per sottoscrivere il target - così come si sono accodati al piano di ‘riarmo’ proposto dalla Commissione europea - magari sperando, con il loro ok, anche di ammorbidire la posizione negoziale americana sui dazi commerciali.

L’Italia fa parte, ovviamente, del terzo gruppo: il “mix” di voci di spesa proposto da Rutte (3,5 + 1,5 del Pil) va senz’altro incontro ad alcune sue richieste, ma il target resta comunque una sfida per un paese oggi più che mai polarizzato politicamente, e diviso fra due schieramenti a loro volta incoerenti e litigiosi al loro interno – proprio quando, invece, solo una sostanziale convergenza bipartisan sulle responsabilità internazionali del paese (come quella che, in fondo, c’è stata per 30 anni dall’inizio della Seconda Repubblica) potrebbe garantire la credibilità e la continuità necessarie per proteggere quella Pax Europea che non sarà più garantita da Washington.

Pace e sicurezza non sono e non dovrebbero più essere aspirazioni e «bandiere» alternative, sventolate in piazza o sui media da comunità spesso contrapposte - così come la difesa di questa Europa dovrà poter contare – almeno per il futuro immediato e prevedibile – su risorse e competenze alleate, europee e nazionali.

