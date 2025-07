Fin dall’antichità la vasta regione che chiamiamo Medio Oriente ha costituito il ponte tra l’Asia occidentale e meridionale, l’Africa e l’Europa. Centro della rivoluzione agricola neolitica, nella “Mezzaluna Fertile” tra l’Eufrate, l’Anatolia sudorientale, il Golfo Persico e il Mediterraneo orientale, il Medio Oriente è stato il granaio originale dell’umanità, dove sono sorte le prime civiltà.

Il Medio Oriente era anche un crocevia intellettuale, con idee trasmesse tra l’Asia meridionale, la Valle del Nilo e il Mediterraneo orientale. La regione ha dato origine alla maggior parte delle grandi religioni mondiali che continuano a plasmare l’umanità fino ad oggi: zoroastrismo, ebraismo, cristianesimo e islam.

Nell’èra moderna l’industrializzazione ha ulteriormente sottolineato la centralità del Medio Oriente, grazie alle sue vaste riserve di idrocarburi e al suo ruolo di canale per il commercio globale, soprattutto dopo la costruzione del Canale di Suez, la più importante via d’acqua per gli scambi commerciali tra Europa e Asia orientale.

Gli abitanti della regione non solo hanno svolto un ruolo straordinario nel corso dei millenni della storia umana, dando vita ai primi grandi imperi e plasmando la cultura fino ai giorni nostri, ma hanno anche una lunga memoria storica. Inoltre, molti credono di avere un rapporto unico con Dio e questo ha reso le cose immensamente complicate, e sanguinose.

L’epoca della violenza

L’attuale èra di violenza in Medio Oriente è iniziata quasi subito dopo la fondazione dello stato di Israele nel 1948, quando gli eserciti arabi alleati hanno cercato di invertire questo sviluppo con la forza. Fin dai primi momenti lo stato ebraico ha dovuto lottare per la propria sopravvivenza.

I suoi primi decenni di esistenza sono stati costellati da grandi guerre e innumerevoli campagne di terrore dirette contro il suo popolo e la sua stessa esistenza.

L’ultimo capitolo di questa storia violenta è iniziato il 7 ottobre 2023, quando Hamas, il gruppo terroristico palestinese che governa Gaza, ha attraversato Israele per massacrare e rapire oltre 1.200 civili.

Questo atto di violenza brutale ha innescato non solo l’ultima guerra di Gaza – con le sue catastrofiche conseguenze umanitarie per la popolazione civile palestinese – ma anche un più ampio confronto militare regionale con l’“Asse della Resistenza” sostenuto dall’Iran: Hamas, Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e il regime di Bashar al Assad in Siria.

Piegare l’Asse della Resistenza

Dopo l’Iran, la più grande minaccia militare per Israele veniva da Hezbollah, che aveva accumulato abbastanza armi convenzionali da seminare distruzione sui centri abitati israeliani.

Ma nel corso degli anni, Israele è riuscito a penetrare in profondità nelle strutture di potere dell’Asse della Resistenza, consentendogli di colpire con effetti devastanti al momento giusto.

Così, il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, è stato eliminato nel cuore di Teheran, durante il suo soggiorno in una residenza ufficiale delle Guardie rivoluzionarie iraniane. Allo stesso modo, il leader di lunga data di Hezbollah, Hassan Nasrallah, è stato ucciso nel suo bunker sotterraneo a Beirut.

Poco prima di questo attacco, Israele aveva condotto un’operazione segreta di grande successo contro le infrastrutture di comunicazione dell’organizzazione, nascondendo esplosivi detonati a distanza nei cercapersone in dotazione agli agenti di Hezbollah.

Insieme all’assassinio di Nasrallah, questa operazione ha inferto un colpo quasi mortale al morale del gruppo, un tempo temuto. A ciò ha fatto seguito uno sviluppo che nessuno aveva previsto: la caduta di Assad e la sua fuga a Mosca nel dicembre 2024.

Con i principali pilastri dell’Asse della Resistenza sonoramente sconfitti, Israele poteva finalmente puntare sull’Iran. Il 13 giugno Israele ha lanciato la sua campagna contro il programma nucleare iraniano, dopo aver neutralizzato la maggior parte delle difese aeree dell’Iran e aver assassinato i suoi principali comandanti militari. Pochi giorni dopo gli Stati Uniti sono entrati in guerra sganciando bombe da 30mila libbre sulle strutture nucleari sotterranee dell’Iran.

Ma l’entità del danno arrecato al programma nucleare rimane poco chiara. Quindi, nonostante la brillantezza della pianificazione operativa e tattica di Israele, nessuna delle questioni strategiche è stata risolta.

Il programma nucleare è stato davvero “cancellato”, come insiste il presidente statunitense Donald Trump? Il regime resterà al potere? Che ne sarà dell’Iran come attore regionale? Che ne sarà della guerra a Gaza e dei palestinesi? Senza una soluzione a questo problema, il conflitto continuerà, diventando sempre più pericoloso.

Opportunità e ostacoli

Si presenta quindi una grande opportunità, come è accaduto dopo tante guerre mediorientali. Se Israele si rivolgesse all’Arabia Saudita e proponesse un’azione congiunta per porre fine alla guerra a Gaza, per supervisionare la ricostruzione e per garantire la sicurezza futura, si tratterebbe di un’operazione degna di nota.

L’ostacolo principale, naturalmente, è che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe rinunciare a tutte le ambizioni di annessione di Gaza e della Cisgiordania e offrire ai palestinesi un percorso praticabile verso il riconoscimento dello stato della Palestina.

Dal momento che si è prodigato per evitare proprio questo risultato (anche aiutando il Qatar a convogliare fondi ad Hamas per mantenere i palestinesi divisi), il caos e l’incertezza che da tempo affliggono la regione continueranno probabilmente finché resterà al potere.

