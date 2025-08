Lo smaliziato Bibi sa bene che le guerre hanno un loro ciclo, una sorta di “scadenza”, un momentum oltre il quale lo stallo oscura e precipita anche i vantaggi acquisiti. E Gaza, con il suo immane disastro umanitario e il drammatico ritorno in scena degli ostaggi, rischia di vanificare gli indubbi risultati ottenuti da Israele nello scenario geopolitico regionale

Spinto dall’estrema destra messianica che lo tiene in pugno e dalla personale necessità di far durare la guerra per vincere le prossime elezioni, Netanyahu varca il suo Rubicone e annuncia di voler riprendere stabilmente Gaza. Il dato è tratto, fa sapere, rendendo noto il sostegno di Trump all’annunciata rioccupazione della Striscia.

Formalmente la decisione è motivata dall’impossibilità di liberare gli ostaggi nel corso di una trattativa che entrambi i contendenti ritengono una mera pausa tattica in attesa della definitiva resa dei conti. Lo smaliziato Bibi sa bene che le guerre hanno un loro ciclo, una sorta di “scadenza”, un momentum oltre il quale lo stallo oscura e precipita anche i vantaggi acquisiti. E Gaza, con il suo immane disastro umanitario e il drammatico ritorno in scena degli ostaggi, rischia di vanificare gli indubbi risultati ottenuti da Israele nello scenario geopolitico regionale.

Occupare permanentemente la Striscia significa inoltre porre fine al rilancio della formula dei “due stati”, tornata in auge – se non altro come mobilitante suggestione – con la svolta di Francia e Gran Bretagna sul riconoscimento della Palestina. Insomma, l’annuncio di Netanyahu rivela che il re è nudo.

La questione torna a essere, senza ipocrisia, quella sul piatto sin dall’8 ottobre: ridisegnare i confini, fare dell’attacco di Hamas l’occasione per riprendersi Gaza, procedere all’annessione di ampie zone della Cisgiordania, porre fine alla vicenda palestinese in termini di statualità.

In quest’orrido gioco dell’oca, la pedina è intenzionalmente rimessa alla casella di partenza: da Gaza è iniziato tutto e da lì si ricomincerà, ma a rapporti di forza inversi! Una scelta gravida di incognite, come hanno sottolineato i numerosi, autorevoli, ex-esponenti dell’establishment militare, diplomatico e dell’intelligence israeliano, che si sono rivolti a Trump perché fermi Netanyahu. Appello destinato a cadere nel vuoto, con l’attuale inquilino della Casa Bianca, ma che toglie al premier israeliano anche l’ultimo alibi.

Dopo due anni di guerra – dicono i firmatari – Hamas non è più una minaccia strategica per Israele. La sua capacità militare è residuale e il tracollo dell’Asse della Resistenza guidato dall’Iran, ha privato il movimento islamista di un solido retroterra militare e logistico.

Da qui l’implicito giudizio di insensatezza sulla nuova, paventata, avventura nella Striscia, che desta la contrarietà, liquidata con la sbrigativa esortazione governativa a dimettersi nel caso persista, anche del capo di stato maggiore Zeyal Amir, peraltro minacciosamente accusato di tentato “golpe” dal figlio del furibondo premier, che certo non esterna a titolo personale.

Un scelta, quella dell’occupazione, che presuppone un’operatività in stile “iracheno” per l’Idf, con truppe acquartierate nelle basi disegnate della nuova, brutale, urbanistica dell’occupazione, dalle quali uscire per compiere incursioni negli accampamenti degli sfollati, nelle spiagge e tra le rovine.

Blitz incuranti degli «effetti collaterali» destinati a riverberarsi non solo sulla popolazione ma anche sugli ostaggi, la cui liberazione resta un obiettivo secondario per Bibi e i suoi alleati fondamentalisti che mai sacrificherebbero la «volontà divina», intrinseca alla Teologia della Terra, alla necessità di salvare una vita.

Uno scenario che potrebbe avere come corollario, ancora più sgradito all’Idf, l’instaurazione di un governo militare, destinato a fare un uso politico delle risorse: si tratti di acqua, energia elettrica, sostentamento della popolazione e concentrazione selettiva della stessa in aree escluse dai combattimenti.

Uso mirato a facilitare quell’esodo «volontario» della popolazione, reclamato da Ben Gvir e Smotrich, che maschera una vera e propria pulizia etnica: funzionale alla definitiva cancellazione della questione palestinese e sintomo della grave crisi dell’identità – e della democrazia – israeliana.

© Riproduzione riservata