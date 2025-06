L'amministrazione Trump ha discusso della possibilità di aiutare l'Iran ad accedere ad una somma pari a 30 miliardi di dollari per dotarsi di un programma nucleare ad uso civile, di un allentamento delle sanzioni e dello sblocco di miliardi di dollari in fondi iraniani, nel quadro di uno sforzo intensivo per riportare Teheran al tavolo negoziale.

A scriverne è la Cnn, che cita quattro fonti a conoscenza della questione e spiega come "esponenti chiave" di Stati Uniti e Medio Oriente abbiano trattato con gli iraniani dietro le quinte anche nel pieno degli attacchi militari in Iran e Israele nelle ultime due settimane. Tali discussioni sono proseguite questa settimana dopo la conclusione di un accordo di cessate il fuoco, hanno aggiunto.

Funzionari dell'amministrazione Trump citati dalla Cnn sottolineano che sono state avanzate diverse proposte. Proposte preliminari e in evoluzione, contenenti un elemento costante e non negoziabile: zero arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran. Una bozza preliminare di proposta, descritta alla CNN da due fonti, include diversi incentivi per l'Iran