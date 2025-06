Il premier israeliano considerava da decenni Teheran come l’unica vera minaccia esistenziale per Israele. In questo senso l’attacco sferrato all’alba di venerdì 13 giugno rappresenta il culmine della sua traiettoria politica

«Con l’Iran abbiamo fallito». Questo mi aveva detto una fonte dell’intelligence israeliana che si era occupata direttamente del programma nucleare di Teheran, durante un incontro in un bar di Tel Aviv a inizio 2023.

Voleva dire che tutti gli sforzi diplomatici per contrastare il percorso del regime sciita verso il conseguimento di armi nucleari, tutte le operazioni sotto copertura in territorio nemico, tutti i discorsi alle Nazione unite, in fondo avevano solo rallentato quello che si configurava in realtà come un avvicinamento inesorabile del regime al suo scopo ultimo di ottenere la deterrenza garantita dalle armi atomiche, attualmente appannaggio regionale di Israele.

In altre parole, le opzioni del governo di Israele assomigliavano sempre più al bivio preconizzato dieci anni prima dal giornalista israeliano Ari Shavit nel suo libro La mia terra promessa: una scelta fra il bombardamento (di Israele) oppure la bomba (quella dell’Iran). «Il progetto nucleare iraniano era come un albero di baobab – scriveva Shavit – Nelle prime fasi della sua crescita, sarebbe stato facile sradicarlo. Ma sia l'Occidente che Israele, pur vedendolo crescere davanti ai loro occhi (…) non lo hanno abbattuto».

Le paure di Netanyahu

Benjamin Netanyahu considerava da decenni l’Iran come l’unica vera minaccia esistenziale per Israele – mentre, come è noto, derubricava la questione palestinese a un problema interno, sul quale il mondo faceva meglio a non impicciarsi.

In questo senso l’attacco sferrato all’alba di venerdì 13 giugno rappresenta il culmine della sua traiettoria politica, lo sbocco naturale di decine di discorsi scanditi dal podio dell’Assemblea generale delle Nazioni unite o del Congresso degli Stati Uniti. Il più famoso è forse quello di Capitol Hill il 3 marzo 2015, con cui Bibi si opponeva ai negoziati sfociati nell’accordo JCPOA, siglato con Teheran dall’amministrazione Obama.

«Oggi il popolo ebraico si trova ad affrontare l’ennesimo tentativo di distruzione da parte di un potentato persiano. La Guida suprema iraniana, l’ayatollah Khamenei, vomita l’odio più antico dell’antisemitismo con la tecnologia più recente: twitta che Israele deve essere annientato», aveva disse, come ricorda nella sua autobiografia, Bibi, la mia storia.

«Ma il regime iraniano non è solo un problema ebraico, così come non lo era il regime nazista», continuava, come rivendica nel capitolo del libro intitolato “Never Again”, “Mai più”, una chiara allusione alla Shoah.

Nel testo ricorda come fino all’ultimo si era interrogato se fosse il caso di sfidare l’amministrazione americana in carica, o se fosse meglio rinunciare. «In quel momento le parole immortali del grande saggio ebreo Hillel, risalenti a duemila anni fa, mi colpirono con forza. Se non agisco io per me, chi sarà per me? E se non ora, quando?».

Lo stesso sentimento di inevitabilità permeava le sue dichiarazioni all’indomani dell’attacco di venerdì: «Speravo che gli Stati Uniti non si sarebbero opposti al nostro attacco all’Iran, ma non avevamo scelta. (…) L'alternativa era che saremmo morti tutti. (…) Dovevamo porre fine alla ricerca per le armi balistiche e nucleari da parte dell’Iran, [perché] avrebbe significato la fine di Israele».

Bibi e le contraddizioni

Da un certo punto di vista, però, l’attacco all’Iran si pone anche in contraddizione con il profilo che Bibi si era costruito negli anni precedenti la tragica guerra del 7 ottobre. Per quanto risulti difficile crederci oggi, dopo i fatti di Gaza e il conflitto regionale che ne è scaturito, Netanyahu era storicamente considerato un premier riluttante a lanciare guerre. Noto per essere perennemente indeciso, capace di trascinare situazioni provvisorie per anni.

Questo è chiaramente cambiato negli ultimi 21 mesi. Bibi ha dimostrato di non avere più limiti e dichiarato di voler perseguire una non meglio identificata «vittoria totale». Che il suo fine ultimo, oltre che colpire i suoi armamenti, possa essere quello di rovesciare il regime di Teheran?

Secondo le prime informazioni sui raid dello stato ebraico sono già stati decapitati i vertici militari iraniani: è rimasto ucciso il capo di stato maggiore Mohammad Baqeri, il comandante delle Forze aeree del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche Amir Ali Hajizadeh, oltre che il comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche, Hossein Salami. Fonti iraniane affermano che anche il generale Ismail Ghaani, comandante delle Forze Quds, responsabile dei proxy nella regione, sarebbe stato ucciso.

Se alla fine di questo scontro il regime dovesse piegarsi, allora Bibi racconterebbe di aver ribaltato, dopo il grande fallimento del 7 ottobre, la realtà strategica del Medio Oriente. I principali proxy di Teheran nella regione, la milizia sciita libanese Hezbollah e il regime di Assad, si sono già rivelati giganti dai piedi d’argilla, e Tel Aviv spera lo stesso possa avvenire con l’Iran.

Nel discorso pubblico israeliano, e in particolare nel lessico di Naftali Bennett, ex premier nonché principale candidato a sostituire Netanyahu secondo i sondaggi, l’Iran viene identificato come «la testa della piovra». I tentacoli sarebbero proprio le sue appendici a Gaza, in Libano, in Siria, e nel «secondo anello», rappresentato dalle milizie sciite in Yemen e in Iraq. Eliminata la «piovra», Bibi potrebbe cantare vittoria, e forse a quel punto anche decretare finalmente la fine delle ostilità.

