Svolta nella guerra dei microchip: l’Olanda nazionalizza la cinese Nexperia

Vittorio DaRold
16 ottobre 2025 • 19:41

I Paesi Bassi (e la Ue) sono sempre di più coinvolti nella battaglia geopolitica tra Stati Uniti e la Cina sul controllo dei semiconduttori a livello planetario. Il governo olandese ha assunto il controllo del produttore di chip con sede centrale in Olanda ma di proprietà cinese. Intanto arrivano le prime contromosse di Pechino: la società ha riferito di non poter esportare i suoi prodotti in Cina

L’Olanda (e la Ue) sono sempre di più coinvolti nella battaglia geopolitica tra Stati Uniti e la Cina sul controllo dei semiconduttori a livello planetario. Il governo olandese ha assunto il controllo del produttore di chip Nexperia, con sede centrale nei Paesi Bassi ma di proprietà cinese, per motivi di sicurezza nazionale. La misura, decisa dal ministero degli Affari economici domenica sera a mercati fermi, consente all'esecutivo dell'Aja di bloccare o annullare decisioni aziendali e ha portat

