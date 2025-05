Il paradosso di un governo neoliberalista che opta per una politica di sinistra a sostegno di un comparto industriale considerato strategico nel nuovo ordine geopolitico che ha visto il consenso di quasi tutto il parlamento. Il timore? Quello di non riuscire in futuro a produrre le proprie armi.

Un procedimento d’emergenza per salvare gli altiforni della British Steel a Scunthorpe è diventato legge in tempi record. Il parlamento britannico, richiamato eccezionalmente dalle ferie pasquali il 12 aprile, ha approvato in un solo giorno una nuova legge che consente al governo di entrare nel management dell’azienda cinese Jingye, proprietaria degli stabilimenti e accusata di voler boicottare la produzione per spingere l’importazione diretta dell’acciaio dalla Cina. La legislazione prevede l’autorizzazione all’acquisto di materie prime al fine di garantire la continuità della produzione e il pagamento degli stipendi di circa 3.500 lavoratori. In casi estremi, è previsto l’uso della forza. Il primo carico di materiale grezzo, inviato dagli Stati Uniti, è arrivato martedì nel porto di Immingham, North Lincolnshire; sosterrà la produzione per alcune settimane.

Non si tratta della nazionalizzazione della British Steel come qualcuno ha festeggiato sulla stampa, anche italiana. Tuttavia, è una legge-tampone il cui esito finale – precisa il ministro per le imprese Jonathan Reynolds – rimane con tutta probabilità la proprietà pubblica.

Che paradosso: il governo laburista guidato da Keir Starmer, accusato di aver tradito il proprio mandato e di essersi “venduto al capitale”, di aver riproposto un blairismo fuori tempo implementando una sfacciata politica neoliberista, in meno di 48 ore ha (quasi)nazionalizzato il più grande stabilimento inglese di produzione dell’acciaio. Certamente ha aiutato il fatto che i precedenti governi conservatori siano i responsabili della contorta situazione in cui un nodo industriale strategico come l’autosufficienza della lavorazione dell’acciaio sia finito in mano a una “potenza straniera”, espressione d’altri tempi ora tornata di moda. L’ennesimo esempio della politica miope e isolazionista seguita alla Brexit, che è ormai diventata il prototipo dell’autolesionismo economico globale imposto da Trump, come ha scritto il New York Times. Un primato non invidiabile.

Ma non illudiamoci che la tutela dei posti di lavoro sia il motivo principale dell’ennesima u-turn (perché sì, anche questa è una radicale retromarcia del premier, visto che durante la campagna elettorale aveva escluso qualsiasi nazionalizzazione). Potrebbe infatti sembrare un episodio minore, un parziale tentativo di spostare l’attenzione dai veri problemi, come l’economia o lo sciopero dei netturbini a Birmingham. Ma la politica e la storia sono processi un po’ più complicati e contradditori e vanno analizzati con lenti meno sfuocate.

La legislazione d’urgenza ha visto il consenso di quasi tutto il parlamento dimostrando come il governo non sia per nulla in difficoltà; si è trattato di un voto bipartisan sostenuto dalla destra ultraliberista e perfino dai parlamentari di Reform che chiedono un’immediata nazionalizzazione. Da un punto di vista simbolico, la (quasi) nazionalizzazione è stata spinta dalla nuova tolleranza alla politica del riarmo: uno slittamento del discorso pubblico iniziato da anni e per il quale la guerra in Ucraina ha giocato il ruolo principale. A questo si è sommata la cultura del “salviamo una eccellenza britannica”, nella versione nazionalista, e quella paternalista del “salviamo i posti di lavoro inglesi”.

Il paradosso di un governo neoliberalista che opta per una politica di sinistra a sostegno di un comparto industriale considerato strategico nel nuovo ordine geopolitico ha ottenuto pure il (tiepido e ipocrita) consenso di pacifisti à la Corbyn e di gruppi extraparlamentari di sinistra che, con una posizione analoga a quella di Nigel Farage, ne chiedono la nazionalizzazione.

Senza voler cadere in un banale realismo politico da bar sport, sebbene nessuno lo dica apertamente, il vero timore che ha unito il parlamento è quello di non riuscire in futuro a produrre le proprie armi. Come le nazionalizzazioni del governo Attlee nel secondo dopoguerra non sarebbero state possibili senza l’accentramento amministrativo e simbolico imposto dallo sforzo bellico, con le dovute differenze di contestualizzazione, l’interventismo di Starmer ci segnala quanto la situazione sia cambiata; e quanto miope sia continuare a usare gli strumenti della fase precedente per interpretarla. Il paese della Thatcher e di Blair non esiste più, e da un pezzo. Se e quali strumenti politici e simbolici questo governo possegga per muoversi nel nuovo contesto resta senza risposta.

