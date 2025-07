Danni «monumentali», operazione definita un «completo successo» e i piloti dei B-52 che hanno sganciato le bombe sui siti nucleari iraniani elogiati da eroi. «Verranno alla Casa Bianca», ha detto il presidente Usa Donald Trump in una intervista a Fox News. Quindici minuti per raccontare come «aerei bellissimi» e «le bombe più sofisticate al mondo» abbiano annullato i piani di Teheran di dotarsi della bomba atomica. «Almeno per un certo periodo di tempo», ha detto Trump ripetendo più volte un’altra delle sue parole preferite per descrivere l’operazione militare autorizzata il 22 giugno. Obliterated, i siti sarebbero stati annientati, distrutti.

Al netto delle dichiarazioni tv, a più di una settimana dagli attacchi si sa meno di prima sul programma iraniano che porterebbe Teheran a dotarsi della bomba atomica. L’entità dei danni e la portata delle conseguenze non è chiara, le versioni si contraddicono e anche le stime sui tempi per ripristinare impianti, scorte e tecnologie.

«I danni inflitti al programma nucleare iraniano dagli attacchi statunitensi e israeliani sarebbero stati, nella migliore delle ipotesi, limitati», racconta a Domani Stephen Herzog, esperto di deterrenza nucleare e professore al Middlebury Institute of International Studies in California. «La realtà a Fordow, Isfahan e Natanz appare molto più contenuta» rispetto ai proclami di Trump, dice Herzog. «Sebbene gli attacchi possano aver ritardato temporaneamente il programma, si parla verosimilmente di un ritardo misurabile in mesi», e cita il sito di Isfahan «dove si trovava gran parte dell’uranio arricchito iraniano, stoccato in profondità» e che non sarebbe stato distrutto del tutto.

Corsa accelerata

L’Iran potrebbe adesso accelerare la sua corsa all’atomica, rendendo gli attacchi controproducenti. «La decisione di dotarsi di un’arma nucleare non è solo tecnica: è una scelta politica. Nessuno dovrebbe pensare che i tempi tecnici per la proliferazione raccontino l’intera storia», continua.

«Credo che le infrastrutture possano essere ripristinate alla piena capacità», dice a Domani Nikolai Sokov, senior fellow al Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation. Questo vorrebbe dire che «Israele probabilmente considera l’ipotesi di dover ripetere lo stesso tipo di operazione ogni 3-5 anni», aggiunge. E se per Trump «enrichment» è una «bad word» – una brutta parola – la questione è un po’ più complessa. «L’uranio arricchito al 60 per cento non è davvero di livello militare – il migliore è oltre il 90 per cento – ma può comunque essere usato per costruire un’arma molto potente», dice Sokov. «Possono portarlo a quel livello? Probabilmente non a breve. E, anche se ci riuscissero, avrebbero comunque bisogno di un’arma vera e propria, non solo di un ordigno esplosivo», e parla dell’esigenza di testate missilistiche ad hoc.

«Quanto danno sia stato inflitto al programma nucleare iraniano, solo gli iraniani lo sanno davvero», racconta a Domani Jane Kinninmont, analista e Chief Executive Officer alla United Nations Association Uk. «L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) ha segnalato che parte dell’uranio altamente arricchito potrebbe essere stato trasferito prima degli attacchi e ora non ha modo di localizzarlo o controllarlo», continua Kinninmont. E, in caso di nuovi negoziati, «questo potrebbe diventare uno degli elementi che l’Iran porterà al tavolo come carta negoziale», continua. In più «il fatto che la questione sia diventata così politicizzata rende ancora più difficile stabilire cosa sia vero, con i governi di Usa e Israele che avanzano affermazioni varie, mentre ai media vengono fatte filtrare notizie anche contraddittorie», sostiene.

Sul filo del rasoio

In più l’Iran impedirà agli ispettori Aiea – e al direttore generale Grossi – di visitare i siti e monitorare gli impianti. E questo per Sokov è un «altro problema» sul tavolo. «I rapporti con l’Aiea sono peggiorati radicalmente. L’Iran sospetta anche una fuga di informazioni verso Israele riguardo alle sue infrastrutture nucleari. Questo renderà un nuovo accordo ancora più difficile», sostiene l’analista - che ha anche lavorato al ministero degli Esteri dell’Unione sovietica dal 1987 al 1992 e ha partecipato ai negoziati per gli storici trattati sul disarmo nucleare Start I e Start II. «Ho seri dubbi che l’Iran abbia mai pianificato davvero di ottenere armi nucleari. Giocare sul filo del rasoio, dando l’impressione di essere vicini, è un’altra cosa. Sospetto che abbiano voluto spingere gli Usa verso un accordo simile a quello del 2015 ma abbiano sbagliato i calcoli», spiega Sokov.

«Spero che non decidano di andare verso l’arma nucleare, ma insisteranno sicuramente sul diritto ad arricchire, a basso livello (per uso civile) e sotto controllo», sostiene. La posizione dell’Iran – ribadita dall’ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite Iravani – è chiara: «L’arricchimento è un nostro diritto, un diritto inalienabile, e vogliamo attuarlo». Per Sokov rivendicare questo scenario è il punto da cui si andrà a generare nuova tensione. «Qui c’è un potenziale enorme per un ritorno dello scontro».

© Riproduzione riservata