Trump rilancia sulle armi nucleari perché teme la rincorsa cinese

Il presidente americano rompe un tabù lungo 33 anni e ordina la ripresa dei test, innescando un’escalation di preoccupazioni. Il motivo sono gli esperimenti condotti dagli altri paesi, a cominciare da Russia e Cina. Negli ultimi anni, Pechino ha modernizzato il suo arsenale come nessun altro

L’ultima volta era il 1992. Il test Divider, uno dei sette previsti dall’operazione Julin, esplose nel sottosuolo del Nevada pochi minuti dopo le ore 15 del 23 settembre. Ce ne sarebbero dovuti essere altri tre - Icecap, Gabbs e Greenwater – ma appena una settimana dopo il presidente George H.W. Bush disse basta firmando la moratoria sui test nucleari. Un preludio a quello che sarebbe poi diventato il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Ctbt) del 1996. Non è mai entr