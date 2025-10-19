La politica economica del Dragone

Nuove tecnologie e più welfare, nel piano quinquennale la scommessa della Cina per superare gli Usa

Michelangelo Cocco
19 ottobre 2025 • 19:00Aggiornato, 19 ottobre 2025 • 20:29

Il nuovo documento strategico di Pechino per il periodo 2026-2030 punterà sull’innovazione e sui consumi interni. Cinque anni durante i quali l’economia e la società cinese dimostreranno se hanno superato lo stress test a cui Xi Jinping le ha sottoposte nell’ultimo lustro

Un «vantaggio politico unico»: così Xi Jinping ha definito il piano quinquennale, rivendicandone l’attualità. Importato negli anni Cinquanta dall’Unione Sovietica, sopravvissuto all’irruzione del mercato in Cina un quarto di secolo più tardi, infine rimesso al centro della scena dal leader protagonista di una terza rivoluzione (dopo quelle maoista e denghiana), il Piano rinnoverà il suo rituale dal 20 al 23 ottobre, quando a Pechino il IV plenum del XX comitato centrale ne discuterà la linea e i

Per continuare a leggere questo articolo

Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.