Il governo di Gaza ha richiesto un'indagine internazionale urgente e indipendente sulle uccisioni di 15 lavoratori della Croce Rossa Palestinese e della difesa civile a opera delle forze israeliane. Lo ha reso noto Al Jazeera, secondo cui la richiesta è stata avanzata dopo la pubblicazione di un nuovo video che contraddice la versione fornita dall'esercito israeliano sull'incidente.



In una dichiarazione, l'Ufficio Media del governo di Gaza ha sottolineato la necessità di giustizia, affermando: «Chiediamo un'indagine urgente e internazionale sul crimine di esecuzione di personale medico e di difesa civile, e l'invio dei criminali di guerra dell'occupazione israeliana alla Corte Penale Internazionale». La richiesta è stata fatta dopo che è emerso un video che mostra le forze israeliane attaccare ambulanze della Croce Rossa - con le sirene visibilmente lampeggianti - e lavoratori medici e personale della difesa civile in uniformi riflettenti, chiaramente identificabili come soccorritori.



Il video, trovato nel telefono di uno dei medici uccisi dalle forze israeliane e sepolto in una fossa comune, contraddice la dichiarazione dell'esercito israeliano, che aveva affermato che i veicoli di emergenza "stavano avanzando in modo sospetto verso le truppe israeliane senza fari o segnali di emergenza". Pubblicato dal New York Times e ampiamente diffuso dai media palestinesi, il filmato è stato interpretato dall'Ufficio Media di Gaza come la prova che "smaschera le bugie dell'esercito di occupazione israeliano".