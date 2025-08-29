Con un voto Berlino, Parigi e Londra riattivano tutte le sanzioni contro Teheran. L’ira del Cremlino: «Grave fattore di instabilità». Lunedì Putin vedrà Pezeshkian. Per l’Onu, nel 2025 il regime ha compiuto 841 esecuzioni capitali

La decisione presa giovedì da Francia, Gran Bretagna e Germania, trio noto anche con la sigla E3, di riattivare il cosiddetto meccanismo “snapback” contro l’Iran, votando un documento in cui denunciano la non osservanza da parte di Teheran degli obblighi imposti dall’accordo Jcpoa del 2016 sul suo programma nucleare,

continua a provocare tensioni fra le potenze mondiali. Il possibile ritorno delle sanzioni Onu ad ampio raggio, in risposta alla violazione da parte di Teheran delle clausole dell’accordo Jcpoa del 2015, riaccende il dibattito sul programma nucleare iraniano.

Russia e Cina hanno condannato duramente l’iniziativa. La potente portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha dichiarato che il ritorno del meccanismo rappresenta un «grave fattore di instabilità»: «Condanniamo fermamente le azioni dei paesi europei e invitiamo la comunità internazionale a respingerle», ha detto. Secondo Mosca, la decisione può «portare ad un’altra tragedia». Putin vedrà l’omologo iraniano Mahmoud Pezeshkian il primo settembre, per discutere gli sviluppi oltre che il coinvolgimento diretto della Russia in alcune delle centrali iraniane.

Il plauso di Tel Aviv

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar, neanche a dirlo, plaude invece l’iniziativa. L’Iran, da parte sua, promette ritorsioni. Il ministero degli Esteri tedesco, infatti, invita i propri concittadini a lasciare il paese per evitare arresti arbitrari da utilizzare, come ha spesso fatto Teheran, come merce di scambio sul tavolo delle trattative.

Ali Vaez, analista esperto di Iran e del suo programma nucleare del think-tank International Crisis Group, si trova attualmente a Seul per una conferenza sul Medio Oriente. «Il periodo di attesa di 30 giorni prima che le vecchie risoluzioni entrino nuovamente in vigore potrebbe ancora offrire una finestra per i negoziati», dice al telefono dalla capitale sud-coreana. «Ma la questione rischia di riemergere in breve tempo, a meno che Washington e Teheran non riescano a trovare un accordo su termini che non sono riusciti a definire prima della guerra di giugno, e che ora potrebbero essere ancora più difficili da concordare», spiega.

Il ministro degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, su X ha accusato i tre Paesi europei di obbedienza cieca agli Stati Uniti. Stati Uniti che, ricorda polemico Baqaei, «decisero di ritirarsi unilateralmente dal Jcpoa nel 2018 causando una serie di eventi negativi che si protraggono ancora oggi».

Dopo la decisione di Trump, durante il suo primo mandato, di ritirarsi dall’accordo sul nucleare iraniano, Teheran è progressivamente venuta meno ai propri impegni, rendendo l’accordo un guscio vuoto. Tuttavia, la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che costituiva l’intesa fra Iran, Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, Unione europea e Germania, è ancora tecnicamente valida fino al 18 ottobre.

Prima che la decisione di Parigi, Londra e Berlino diventasse ufficiale, l’Iran aveva avvertito che potrebbe interrompere la cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) come rappresaglia contro il meccanismo. Il viceministro degli Esteri Kazem Gharibabadi aveva minacciato una «misura speciale» da parte di Teheran, che potrebbe rescindere l’accordo con l’Aiea sui parametri per l’accesso e la supervisione dell’agenzia sul materiale nucleare o addirittura ritirarsi dal Trattato di non proliferazione nucleare.

Presenze sospette

Nei giorni scorsi la presenza proprio di ispettori dell’Aiea in Iran provocava un accesso dibattito nella stampa locale. Il quotidiano ultraconservatore Keyhan ha condannato il ritorno degli ispettori definendolo una «presenza sospetta» e un «errore costoso» e ha affermato che l’Agenzia è diventata un «braccio dell’intelligence occidentale».

La notizia della riattivazione del meccanismo snapback pesa sull’economia. Questa settimana, prima ancora che la notizia diventasse ufficiale, la valuta locale, il rial, aveva perso il 10 per cento del suo valore rispetto al dollaro. La Camera di commercio iraniana ha previsto che, in uno scenario ottimistico, l’inflazione potrebbe raggiungere il 90 per cento entro la fine del 2025.

Nel frattempo, i postumi della guerra di giugno con Israele e Stati Uniti, con i bombardamenti di Washington e Tel Aviv sui siti nucleari iraniani, provocano un ulteriore irrigidimento della repressione interna. Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, sarebbero 841 le persone giustiziate nel paese dall’inizio dell’anno. In luglio, il mese dopo la fine della guerra, il numero di esecuzioni è più che raddoppiato rispetto all’anno prima.

Sono anche aumentate le espulsioni di stranieri residenti nel paese: secondo la Consiglio norvegese per i rifugiati, circa 1,5 milioni di afghani sono stati rimpatriati in totale dallo scorso marzo, con una significativa accelerazione dopo il cessate il fuoco.

Il regime, inoltre, anche dopo il cosiddetto conflitto dei 12 giorni, continua a rivendicare il proprio diritto di produrre energia nucleare. «Da quando la guerra è finita, l’Iran non è riuscito ad abbandonare la sua fissazione nucleare», dice Kourosh Ziabari, giornalista iraniano dissidente che vive a New York. «Non vedo alcun cambiamento nel discorso, nelle politiche o nella visione del mondo. Ecco perché la probabilità di una nuova conflagrazione militare rimane alta».

