Con un voto Berlino, Parigi e Londra riattivano tutte le sanzioni contro Teheran. L’ira del Cremlino: «Grave fattore di instabilità». Lunedì Putin vedrà Pezeshkian. Per l’Onu, nel 2025 il regime ha compiuto 841 esecuzioni capitali
Nuovo scontro globale sul nucleare dell’Iran. Mosca: «Rischio tragedia»
29 agosto 2025 • 20:44
