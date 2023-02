O’Connell era molto noto a livello locale per via del suo impegno in favore dei più bisognosi. Da circa anni portava avanti progetti anche per aiutare le vittime di violenza armata. Sul caso è stata aperta un’indagine per omicidio

David O’Connell, vescovo ausiliare di Los Angeles, è stato trovato morto alle 13 del 18 febbraio all’interno di una casa ad Hacienda Heights, nella contea di Los Angeles. Secondo una prima analisi del corpo, O’Connell sarebbe stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco al petto.

O’Connell era molto noto a livello locale per via del suo impegno in favore dei più bisognosi. Da circa 45 anni portava avanti progetti anche per aiutare le vittime di violenza armata. Attività che non erano accettate dalle gang criminali locali.

Sul caso è stata aperta un’indagine per omicidio, come confermato dal Dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles in un comunicato. Non è ancora chiaro il movente né quale sia l’identità del suo assassino.

O’Connell «era un uomo di pace con un cuore per i poveri e gli immigrati, ed era appassionato nel costruire una comunità in cui la santità e la dignità di ogni vita umana fossero onorate e protette», ha detto l’arcivescovo di Los Angeles José Horacio Gomez.

La nomina a Vescovo

David O’Connel è nato in Irlanda 69 anni fa. All’interno della sua comunità di fedeli era riconosciuto come un punto di riferimento. Nel 1992 è stato il mediatore tra le forze dell’ordine e la popolazione locale durante le rivolte in seguito all’assoluzione di quattro agenti della polizia accusati del pestaggio dell’afroamericano Rodney King.

Papa Francesco lo ha nominato vescovo nel 2015 come uno dei vescovi ausiliari dell’arcidiocesi di Los Angeles, la più grande degli Stati Uniti.

Dopo la notizia della sua morte sulla pagina Facebook del Dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles è stato pubblicato un messaggio per la comunità in lutto. «Possiamo solo immaginare quanto la comunità stia soffrendo per questo omicidio insensato. Il vescovo O'Connell era una luce guida per tanti e la sua eredità continuerà a vivere attraverso la comunità che ha contribuito a costruire», si legge nel comunicato.

