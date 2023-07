Il ministero della salute dell’Autorità palestinese ha affermato che tre persone sono state uccise e almeno altre 25 sono rimaste ferite in una serie di attacchi, di cui sette in gravi condizioni

Tre persone sono rimaste uccise nella notte del 3 luglio in un’operazione militare condotta dalle forze di sicurezza israeliane a Jenin. Il raid antiterrorismo è iniziato con un attacco aereo che ha preso di mira obiettivi separati.

Il ministero della salute dell’Autorità palestinese ha affermato che tre persone sono state uccise e almeno altre 25 sono rimaste ferite in una serie di attacchi, di cui sette in gravi condizioni. Forze di terra israeliane sono state viste entrare in città da diverse direzioni.

L’operazione

Da Israele confermano che «le forze di sicurezza sono ora impegnate in uno sforzo su vasta scala per contrastare il terrore in tutta Jenin» e hanno colpito la città poco dopo l’una di notte una postazione che «serviva da posto di osservazione, luogo di ritrovo per terroristi armati prima e dopo atti terroristici, deposito di munizioni e bombe e un centro di comunicazione».

L’operazione dovrebbe durare dalle 24 alle 36 ore secondo quanto riferito dalle forze israeliane.

La reazione

Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico di Hamas, ha inviato un comunicato stampa in cui ha invitato la popolazione a rispondere all’operazione israeliana. «Il nostro popolo e la sua resistenza in tutti i luoghi della loro presenza sanno come rispondere a questa barbara aggressione», ha detto.

Il movimento della Jihad islamica, contro cui di recente sono stati compiuti blitz antiterroristici da parte di Israele, ha affermato: «L’aggressione contro Jenin non raggiungerà i suoi obiettivi e rimarremo Jenin come simbolo di fermezza».

Immediata la risposta del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. «Chiunque danneggi i cittadini di Israele pagherà un prezzo pesante», ha scritto su Twitter. «Stiamo monitorando da vicino il comportamento del nostro nemico, l'establishment della difesa è preparato per qualsiasi scenario. Inseguiremo e raggiungeremo il nostro nemico».

