Una pace in Medio Oriente? Solo senza Netanyahu e le colonie

La guerra di Gaza è servita come paravento per le violenze sui palestinesi dei coloni in Cisgiordania. Finché il governo di Israele manterrà l’occupazione di territori, sarà costretto a vivere con la spada

C’è una certa ironia nel fatto che il leader israeliano che ha aperto il vaso di Pandora a Gaza sia il figlio di un acclamato storico. Certo, Benzion Netanyahu era una specie di fatalista anticonformista. Suo figlio, invece, ha mostrato scarso interesse nel comprendere la storia, ma solo nell’usarla per i suoi interessi. Benjamin Netanyahu ha paragonato i negoziati dell’ex presidente Usa Barack Obama nel 2015 per limitare il programma nucleare iraniano, all’acquiescenza di Neville Chamberlain ne