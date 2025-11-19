L’intervista

Padre Dall’Oglio, la missione in Siria della sorella: «Assad sapeva la verità»

Francesco Peloso
19 novembre 2025 • 07:00

Parla la sorella del fondatore di Deir Mar Musa, scomparso in Siria nel 2013, che si è recata a Damasco per vedere se col nuovo corso del presidente al Sharaa verrà finalmente fuori la verità sulla fine del fratello

«Dopo che è caduto il regime poliziesco di Assad, il quale probabilmente sapeva tutta la verità su quello che è successo a Paolo, ho pensato che fosse doveroso andare a sentire le istituzioni che sono state costituite da questo nuovo presidente (Al Sharaa, ndr), era una tappa che sentivo che dovevo fare e quindi ci ho messo mesi per arrivare a prendere una simile decisione volevo che fosse un viaggio fatto in sicurezza. Ho avuto, in tal senso, il pieno supporto dell’ambasciata italiana a Damasco

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).