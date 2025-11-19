Padre Dall’Oglio, la missione in Siria della sorella: «Assad sapeva la verità»

true false

«Dopo che è caduto il regime poliziesco di Assad, il quale probabilmente sapeva tutta la verità su quello che è successo a Paolo, ho pensato che fosse doveroso andare a sentire le istituzioni che sono state costituite da questo nuovo presidente (Al Sharaa, ndr), era una tappa che sentivo che dovevo fare e quindi ci ho messo mesi per arrivare a prendere una simile decisione volevo che fosse un viaggio fatto in sicurezza. Ho avuto, in tal senso, il pieno supporto dell’ambasciata italiana a Damasco