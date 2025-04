Un capo di stato giusto, un uomo onesto e umile, un leader religioso alleato e non nemico, nonostante le differenze. Così era percepito papa Francesco dai leader del mondo arabo musulmano, molti dei quali sono stati accolti in Vaticano negli ultimi dodici anni. Le dichiarazioni istituzionali che dall’Africa al Medio Oriente sono circolate in queste ore, e i messaggi di cordoglio, non sono di circostanza.

Sono il culmine di un cammino iniziato da Francesco fin dai primi anni del suo pontificato che lo ha portato a compiere la prima visita della storia in un paese del Golfo. Il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi è stata posta la pietra miliare del dialogo interreligioso contemporaneo: il documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Le firme in calce sono di Bergoglio e del grande Imam della moschea di Al Azhar Ahmad al Tayyib.

Il testo promuove il rispetto reciproco, la tolleranza e il rifiuto della violenza in nome della religione. Quel passaggio storico ha spinto l’Onu a riconoscere il 4 febbraio come la Giornata internazionale della fratellanza umana.

Il primo viaggio nel piccolo stato emiratino – giunto a metà pontificato – si è concluso con un altro evento memorabile: la celebrazione della messa nello stadio Zayed Sports City di Abu Dhabi. Ma nel Golfo, Bergoglio ci tornerà tre anni più tardi durante la sua visita in Bahrein, dove ha partecipato al Forum per il dialogo Oriente-Occidente. Quella è ricordata anche come una delle tappe nel quale ha cercato di ricucire le fratture interne al mondo musulmano tra sciiti e sunniti.

Una volontà nata anche dall’incontro in lraq del 2021 con l’ayatollah Ali al-Sistani a Najaf, con cui i rapporti erano buoni. Nel 2016 aveva accolto in Vaticano anche l’ex presidente iraniano Hassan Rouhani.

L’amicizia

Nel mondo arabo le strette di mano e le parole di Bergoglio sono passate alla storia, così come la sua amicizia con il grande Imam della moschea di Al Azhar, massimo vertice del pensiero teologico islamico sunnita. «Papa Francesco ha incarnato un impegno instancabile nella difesa degli emarginati, nel sostegno ai diritti umani e nella promozione della pace nel mondo. Le sue posizioni erano sempre ispirate a valori morali e spirituali profondi, condivisi tra le religioni», ha detto il grande Imam Ahmad al Tayyib nel suo cordoglio.

Secondo al Tayyib le relazioni tra Al Azhar e la Santa Sede hanno raggiunto livelli di cooperazione senza precedenti. La distensione istituzionale è iniziata con il suo viaggio in Egitto nel 2017 dove ha partecipato alla Conferenza internazionale per la pace.

Nella sua agenda politica il pontefice ha puntato molto sulla denuncia del fondamentalismo religioso in tutte le fedi, trovando un terreno comune su cui agire. La sua è stata una figura di grande fiducia per via del suo approccio decostruito da logiche neocoloniali di cui sono portatori, spesso, i leader occidentali. In questo, le sue origini hanno giocato a suo favore. «Lui stesso ha riconosciuto quel processo di deumanizzazione che c'è stato da parte del mondo occidentale verso alcuni paesi arabo-islamici o alcune aree del mondo», spiega Yassine Lafram, presidente dell'Ucoii - Unione delle comunità islamiche d'Italia.

Inoltre, le sue parole su Gaza e sulle sofferenze del popolo palestinese non sono passate inosservate. Bergoglio è arrivato anche a interrogarsi pubblicamente se a Gaza fosse in corso un genocidio, una frase che gli ha attirato molte critiche, ma anche attestati di stima. Ma il suo sostegno alla causa ha radice più lontane.

Nel 2015 in uno storico incontro con Abu Mazen, il Vaticano aveva riconosciuto lo stato della Palestina.

La comunità in Italia

«Abbiamo avuto un buon rapporto fin dall’inizio. Riconosciamo il suo coraggio nell’esporsi. Non è più scontato parlare di pace e di riappacificazione come ha fatto lui», aggiunge Lafram, che in alcune udienze con il pontefice ha accompagnato delegazioni del mondo islamico affascinati dalla sua «apertura all’ascolto».

Francesco riconosceva nell’interlocutore «un portatore di valori e principi, una persona meritevole di essere ascoltato. E ha avuto il coraggio di usare parole secondo me eloquenti uscendo da quello che è il politicamente corretto e riconoscendo quelli che sono i grandi problemi fra il mondo occidentale e il mondo arabo-islamico».

Indipendentemente da chi sarà il suo successore, l’obiettivo dei leader religiosi è non disperdere l’eredità di Bergoglio. «Ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della chiesa ma anche dell’umanità intera. Per cui è importante tenere fede a quelle che sono state le sue posizioni forti, nonostante gli attacchi che lui ha continuamente subito».

© Riproduzione riservata