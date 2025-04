È stato all’insegna della contraddizione il rapporto fra Papa Francesco e il mondo ebraico, cartina di tornasole per misurare la coerenza della Chiesa cattolica con i principi riformisti stabiliti dal Concilio Vaticano II. Da un lato il viaggio in Terrasanta del 2014, a cui seguì la preghiera per la pace nei giardini vaticani con Abu Mazen e l’allora Presidente israeliano Shimon Peres, già firmatario degli Accordi di Oslo. Viaggio in cui Bergoglio pregò al muro del pianto e, primo Papa della storia, depose una corona di fiori sulla tomba di Theodor Herzl.

Ed ancora, il viaggio ad Auschwitz del 2016, dove Bergoglio chiese a Dio la grazia di farlo piangere di fronte a quell’abisso di orrore. Poi, nel 2020, l’apertura degli archivi vaticani relativi a Papa Pio XII, sul cui comportamento durante la Shoà aleggiano ancora molte ombre. Il tutto accompagnato da gesti di vicinanza e amicizia verso le comunità ebraiche, a cominciare dall’augurio per la festività di Pesach rivolto alla comunità ebraica romana durante uno dei suoi primi angelus.

L’amicizia con Skorka

Comportamenti che sono sembrati in continuità con l’impegno dialogico profuso da Bergoglio durante il suo mandato cardinalizio a Buenos Aires, dove strinse una profonda amicizia col Rabbino Abraham Skorka, col quale ha anche scritto un libro, In cielo e in terra, in occasione del decimo anniversario del suo pontificato.

Accanto a tutto ciò, però, la ripresa di un vocabolario direttamente tratto dalla più retriva tradizione antigiudaica cristiana: dal legalismo dei farisei, fino al Dio vendicativo di Mosè contrapposto a quello amorevole e compassionevole dei Vangeli, passando per il ripristino di termini considerati tabù in quell’Europa segnata appunto dall’esperienza conciliare, come la definizione di Vecchio testamento, che ancora rinvia all’immagine dell’ebraismo come vecchio arnese di cui liberarsi.

Pur suscitando perplessità e prese di posizione da parte ebraica, riesumare queste espressioni non portò mai alla sospensione delle iniziative di dialogo, come invece accadde nel caso di Benedetto XVI, quando reintrodusse il messale ritirato da Paolo VI, in cui si chiedeva illuminazione per gli ebrei.

Il vero punto di rottura fra il pontificato di Francesco e le comunità ebraiche è stato il 7 ottobre 2023, giorno, come noto, dell’efferato attacco di Hamas contro il sud di Israele, che diede avvio all’attuale guerra di Gaza. Non è solo un astratto richiamo alla pace tradottosi in una politica di equidistanza inaccettabile per chi ha subito un attacco di quelle proporzioni ad aver urtato la coscienza ebraica.

Soprattutto non sono stati compresi alcuni gesti come il continuo rinvio ad incontrare le famiglie degli ostaggi. Ancor di più, si è sentita la mancanza della diplomazia vaticana nell’esercitare pressione su Hamas, compito lasciato interamente al mondo arabo, con in testa il tanto discusso Qatar.

Una comunità di destino

Sicuramente avrà inciso la pressione esercitata dai vescovi mediorientali, i cui fedeli spesso percepiscono una comunità di destino con le comunità musulmane, con cui condividono l’identità araba. In questi atteggiamenti sono sembrati, però, emergere pregiudizi della formazione terzomondista di Bergoglio, che hanno come corollario l’immagine del sionismo come forma di imperialismo, quando dal mondo ebraico è percepito come espressione di quel principio di autodeterminazione dei popoli, che, come ricordava Golda Meir, è invocato per tutti, palestinesi in primis, ma negato agli ebrei.

Un approccio che ha finito col rafforzare quella teologia della sostituzione che ha, nei secoli, permesso alla Chiesa di definirsi Verus Israel, perché capace di concretizzare gli ideali egualitari biblici negati dalla perfidia judaica. Proprio qui sta la vera sfida per la Chiesa che verrà: riuscire a trovare quell’alternativa alla teologia della sostituzione tanto ricercata dal Concilio, che aveva aperto la strada per una ridefinizione dei rapporti con la propria origine ebraica dopo il trauma della Shoà.

A giudicare da come il Corriere della Sera, principale quotidiano italiano, abbia ripreso ieri da un post su Facebook, attribuito addirittura al defunto Rabbino Elio Toaff, la palese fake news secondo cui i vertici dell’ebraismo romano non avrebbero partecipato al lutto per il Papa perché non aveva condiviso le politiche di Netanyahu su Gaza, di questo sforzo teologico c’è davvero un gran bisogno. Solo chi ha in mente un ebraismo perfido e chiuso in se stesso può credere a simili idiozie.

Va detto che l’immagine è stata anche ieri alimentata dal solito Benjamin Netanyahu, che, così riporta la stampa israeliana, avrebbe imposto per motivi imperscrutabili alle ambasciate israeliane nel mondo di ritirare i rituali messaggi di cordoglio. Ordine che parrebbe non essere stato eseguito dai più. Considerato il tradizionale andamento ciclico della Chiesa, dove ad un papa progressista ne segue uno conservatore e viceversa, i tempi non promettono niente di buono.

