In 200 mila si sono riversati su piazza San Pietro, almeno altri 30 mila si sono messi in coda nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Non a caso Parolin punta sull’eredità di Bergoglio: «Non resti l’emozione di un momento, non c’è pace senza attenzione ai deboli»

Di nuovo, all’indomani dei funerali di papa Francesco, una grande folla si è riversata in piazza San Pietro e a Santa Maria Maggiore, la basilica scelta dal pontefice argentino come luogo della sua sepoltura. In piazza San Pietro si celebrava una messa per il secondo giorno dei novendiali, cioè i 9 giorni di lutto che seguono la morte del papa, tuttavia l’evento dedicato in modo particolare ai dipendenti e ai fedeli della Città del Vaticano, coincideva pure con la fine del Giubileo degli adolescenti che ha visto confluire in via della Conciliazione e nella piazza, circa 200mila ragazzi e pellegrini, con un’affluenza superiore alle attese.

Parallelamente, a Santa Maria Maggiore, dalle 7 del mattino venivano aperte le porte per permettere a chiunque volesse rendere omaggio alla tomba del papa, di farlo. Quando poi la chiesa è stata sistemata per la messa all'altare centrale, quella delle 10, i fedeli presenti sono stati invitati a procedere con ordine, e dunque ad uscire rapidamente dopo la visita alla tomba, se erano venuti solo per questo, o a sedersi se volevano partecipare anche alla funzione religiosa.

Il flusso per la tomba è andato avanti, in ogni caso, in contemporanea alle celebrazioni. La gente procedeva in modo ordinato, passando dalla porta santa che è sulla sinistra guardando la basilica, percorrendo poi il corridoio che consentiva di arrivare alla tomba di Francesco.

Davanti alla tomba

Col passare delle ore il flusso ha cominciato a rallentare tanto da imporre una sosta davanti alla tomba del Papa solo pochi secondi proprio perché la fila era ne frattempo diventata lunghissima.

Nella mattinata di domenica si calcola che circa 30mila persone si siano messe in fila per entrare nella basilica, questa la stima che faceva il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in un punto stampa in via della Conciliazione. Giannini sottolineava poi che nei prossimi giorni il lavoro continuerà anche in vista del Primo Maggio.

Dunque, l’omaggio a papa Francesco continua ininterrotto e assomiglia sempre di più a una sorta di pronunciamento teologico del “popolo di Dio”, in favore del modello di Chiesa proposto da Bergoglio: quello della Chiesa aperta a tutti, definita per questo come “un ospedale da campo” e della Chiesa sinodale, nella quale ogni fedele può prendere la parola.

Probabile, a questo punto, che il consenso di popolo intorno al pontefice appena scomparso possa avere un certo impatto sul prossimo conclave. D’altro canto lo stesso decano del collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re, celebrando le esequie di Bergoglio sabato scorso, aveva tracciato un quadro articolato dell’eredità del papa, con riferimenti espliciti alla sua opzione preferenziale per i poveri, i migranti, gli scartati.

Cosa accadrà ora? Intanto da lunedì 27 riprendono le congregazioni dei cardinali, le riunioni pre-conclave che giocano un ruolo decisivo per identificare i possibili candidati alla successione e per stilare l’agenda delle priorità cui la Chiesa deve fare fronte nel prossimo futuro. In tal senso, interessante quanto affermato da padre James Martin, vicino a papa Francesco, gesuita come lui, scrittore, autorevole firma della rivista America della Compagnia di Gesù d’oltreoceano, in una lunga conversazione con il New York Times.

In merito alla scelta che dovranno fare i cardinali in conclave, infatti, Martin ha affermato: «Direi che hanno bisogno di tre cose. Hanno bisogno di qualcuno che sia santo. Hanno bisogno di qualcuno che sia un buon evangelizzatore. E poi hanno bisogno di qualcuno che sia un buon amministratore. Sono tre cose difficili da trovare in una sola persona. Credo che ognuno dei nomi che ho menzionato indichi tutte e tre queste cose. Ma chi lo sa? Solo lo Spirito Santo».

«Alcuni – ha aggiunto - mi hanno detto che gli italiani sentono che questa è la loro ultima possibilità, perché la Chiesa si sta spostando verso il Sud del mondo, e Francesco ha certamente nominato molti vescovi da lì. Guardo gli stessi candidati che guardano tutti: Pietro Parolin, Pierbattista Pizzaballa, Matteo Zuppi, Luis Antonio Tagle. Non lo so davvero». A questi padre Martin aggiungeva un altro italiano, Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulaanbaatar (Mongolia), uno dei porporati più giovani del collegio cardinalizio (50 anni).

Le parole di Sako e di Parolin

Un altro cardinale, Luis Sako, patriarca caldeo di Baghdad, ha così descritto all’Ansa le proprie aspettative per il futuro: «Spero che avremo un papa che sia padre e pastore. Ma spero soprattutto che conosca l'islam, è una grande sfida per noi minoranza cristiana in Medio Oriente.

Siamo minacciati e costretti ad andare via e dunque è un esodo. Il papa deve avere un rapporto molto vicino a loro, i cristiani d'Oriente che sono minoranza nei loro paesi, per incoraggiarli a rimanere e sperare. Ma deve essere vicino anche all'islam per vivere insieme con mutuo rispetto». Il che fa pensare al Jean-Marc Aveline, di famiglia francese, originario però dell’Algeria, arcivescovo di Marsiglia, città multietnica e multireligiosa, impegnato nel dialogo fra fedi e culture e attento al tema delle migrazioni.

In questo contesto, un ruolo speciale ha avuto poi cardinale Pietro Parolin, che ha celebrato la messa di domenica in memoria di Francesco di fronte a 200mila persone. Nel corso dell’omelia, Parolin ha parlato dell’eredità viva lasciata da Bergoglio: «Il nostro affetto per lui, che si sta manifestando in queste ore, non deve restare una semplice emozione del momento.

La sua eredità dobbiamo accoglierla e farla diventare vita vissuta, aprendoci alla misericordia di Dio e diventando anche noi misericordiosi gli uni verso gli altri». E poco più avanti ha scandito: «Papa Francesco è stato testimone luminoso di una Chiesa che si china con tenerezza verso chi è ferito e guarisce con il balsamo della misericordia; e ci ha ricordato che non può esserci pace senza il riconoscimento dell’altro, senza l’attenzione a chi è più debole e, soprattutto, non può esserci mai la pace se non impariamo a perdonarci reciprocamente, usando tra di noi la stessa misericordia che Dio ha verso la nostra vita». Parole che acquistano un significato particolare in prospettiva del prossimo conclave.

© Riproduzione riservata