Nella mattinata di lunedì si è svolto un colloquio telefonico fra il presidente “dello Stato di Palestina”, Mahmoud Abbas (Abu Mazen) e Leone XIV. La comunicazione diffusa dal Vaticano circa la telefonata intercorsa fra i due leader (che ha fatto seguito a quella fra Netanyahu e papa Prevost), utilizza appunto la dizione di Stato e non quella di Autorità palestinese. D’altro canto, come ricorda il comunicato della Santa Sede, il 26 giugno scorso ricorreva il decimo anniversario della firma «dell’accordo globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina».

Nel corso della conversazione, poi, il pontefice – ancora forte è l’eco del suo grido contro «la barbarie» all’Angelus domenicale – rinnovava «l’appello al pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, sottolineando l’obbligo di proteggere i civili e i luoghi sacri e il divieto dell’uso indiscriminato della forza e del trasferimento forzato della popolazione». Quindi, «considerata la drammatica situazione umanitaria, si è enfatizzata l’urgenza di prestare soccorso a chi è maggiormente esposto alle conseguenze del conflitto e di permettere l’ingresso adeguato di aiuti umanitari».

Vittime innocenti

Il senso della telefonata ha molti significati dal punto di vista vaticano. In primo luogo rafforzare quanto emerso con maggior forza negli ultimi giorni, dopo l’attacco alla parrocchia della sacra famiglia a Gaza: ovvero che la Chiesa e il Vaticano sono schierati, in questa vicenda, dalla parte dei palestinesi, vittime innocenti di partite politiche che si giocano sopra le loro teste e le loro vite. In secondo luogo, si è trattato di un modo indiretto e allo stesso tempo trasparente per ribadire che l’unica via d’uscita al conflitto è la nascita e l’affermazione di uno stato palestinese accanto a quello israeliano.

In questo contesto, è importante valutare che l’interlocutore scelto dalla Santa Sede non può essere qualche espressione di gruppi fondamentalisti, ma l’unico rappresentante riconosciuto a livello internazionale dei palestinesi, ovvero il presidente Mahmoud Abbas. Il quale, per quanto a capo di un'entità istituzionale ormai fortemente indebolita, sia per fattori interni per la pressione violenta esercitata da Israele attraverso l’espansionismo dei coloni, resta l’unica possibile controparte con la quale aprire un dialogo. In tal modo, quello che arriva dal Vaticano è anche un suggerimento chiaro rivolto alla comunità internazionale a smettere di assistere passivamente agli eventi in corso, e a intrattenere rapporti, con quei settori dei palestinesi che un domani possano assumere la guida del loro popolo senza essere collusi con l'attacco e i massacri del 7 ottobre.

Anche gli Usa sono avvertiti: il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, in un’intervista rilasciata ai media vaticani, ha spiegato in merito alla sorte della popolazione di Gaza, che «c'è chi partirà, senz'altro, ma la maggioranza resterà lì. Non sa dove andare, prima di tutto, ma non vuole neanche partire, perché ha le radici lì, ha la casa lì, o meglio, avevano la casa lì, e vogliono ricostruirla lì. Il papa su questo è stato molto chiaro: niente trasferimenti di popoli, non ci saranno riviere a Gaza».

Evidente il riferimento alla proposta di Trump di mandare altrove i palestinesi per trasformare Gaza in una località turistica di lusso. Non solo. Pizzaballa fa chiarezza anche sul tema antisemitismo: «Non abbiamo nulla contro il mondo ebraico e non vogliamo assolutamente apparire come coloro che vanno contro la società israeliana e contro l’ebraismo, ma abbiamo il dovere morale di esprimere con assoluta chiarezza e franchezza la nostra critica alla politica che questo governo sta adottando a Gaza».

La stoccata di Parolin

In quanto all’attacco alla chiesa della sacra famiglia, a Gaza, è stato il segretario di Stato Pietro Parolin ad esplicitare il pensiero del Vaticano, in un’intervista al Tg2: «Ci dicano effettivamente cosa è successo: se è stato veramente un errore, cosa di cui si può legittimamente dubitare, o se c'è stata una volontà di colpire direttamente una chiesa cristiana, sapendo quanto i cristiani sono un elemento di moderazione proprio all'interno del quadro del Medio Oriente e anche nei rapporti tra palestinesi ed ebrei».

© Riproduzione riservata