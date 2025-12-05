Trump, Kennedy e la (pericolosa) fake news sull’autismo

il caso paracetamolo

«Non prendete il Tylenol », aveva esclamato il tycoon mesi fa. Ma non c’è nessun legame tra paracetamolo in gravidanza e autismo nella prole. Questo è il risultato a cui arriva una revisione sistematica di circa quaranta studi, pubblicata lunedì sul British Medical Journal, e che di fatto dà una risposta scientifica e documentata alle dichiarazioni del presidente

Nessun legame tra paracetamolo in gravidanza e autismo nella prole. Questo è il risultato a cui arriva una revisione sistematica di circa quaranta studi, pubblicata sul British Medical Journal e che di fatto dà una risposta scientifica e documentata alle dichiarazioni del presidente Trump dello scorso settembre. «Non prendete il Tylenol (il farmaco americano più comune a base di paracetamolo, ndr)», ha detto il tycoon alle donne incinte, «Combattete come non mai per non prenderlo». Nella confere

