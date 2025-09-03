Il presidente ha indossato lo stesso abito con cui il padre della Cina moderna è raffigurato nel ritratto quadrato che sovrasta la facciata principale della Città Proibita. Non è un caso, ovviamente. Come non lo sono le nuovissime uniformi dalle soldatesse e dai soldati e l’auto blindata di Putin
Il vestito alla Mao e la limousine vintage, tutta la simbologia della parata di Xi Jinping
03 settembre 2025 • 20:09
Il presidente ha indossato lo stesso abito con cui il padre della Cina moderna è raffigurato nel ritratto quadrato che sovrasta la facciata principale della Città Proibita. Non è un caso, ovviamente. Come non lo sono le nuovissime uniformi dalle soldatesse e dai soldati e l’auto blindata di Putin