Un uomo ha rubato un furgoncino e ha investito due pedoni nella zona di La Défense a Parigi, in Francia. Lo riporta Bfm-Tv precisando che il bilancio è di un morto e un ferito. L'uomo è stato arrestato, dopo avere tentato la fuga, e si trova in custodia nei locali della polizia giudiziaria dell'Hauts-de-Seine, incaricata delle indagini. Secondo le prime informazioni non si tratterebbe di terrorismo, ma piuttosto il gesto di uno squilibrato.

© Riproduzione riservata