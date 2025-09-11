Mentre Israele continua a bombardare obiettivi in tutti gli angoli del Medio Oriente, il Parlamento europeo per la prima volta dall’inizio della guerra ha approvato a maggioranza una risoluzione su Gaza durante la seduta plenaria di giovedì a Strasburgo. Nel testo gli eurodeputati hanno condannato le restrizioni israeliane agli aiuti umanitari, chiesto un cessate il fuoco permanente e, pur condannando fermamente Hamas e ricordando il problema degli ostaggi, hanno invitato i paesi membri a «considerare» il riconoscimento della Palestina.

I tentativi evidenti di rendere il testo condivisibili dalle diverse anime del parlamento non sono bastati ad evitare divisioni fra gli italiani: a destra è favorevole Forza Italia, si astiene Fratelli d’Italia e vota contro la Lega. A sinistra il Pd è favorevole ma vota no il Movimento Cinque Stelle, che considera la risoluzione troppo blanda nei confronti dello stato ebraico. In totale, alla fine delle votazioni, risultano 305 voti favorevoli e solo 151 contrari.

L’isolamento di Bibi

Le risoluzioni del parlamento non hanno alcun valore vincolante, e sembra difficile immaginare questo documento possa avere un impatto sulla condotta del governo israeliano. Ma il fatto che una camera dominata da forze conservatrici, tradizionalmente vicine a Israele, rivolga un richiamo così esplicito al governo Netanyahu, è comunque indicativo del crescente isolamento dello Stato ebraico.

Isolamento che cresce ulteriormente all’indomani dell’attacco senza precedenti dell’aviazione israeliana in Qatar, avvenuto martedì, ma che continua ad agitare i palazzi del potere della regione e ad allarmare Washington. Gli esiti del raid rimangono incerti: gli esponenti del movimento Hamas hanno alzato un muro di silenzio, rendendosi irreperibili, e non rivelano quali leader siano stati colpiti.

A Doha si sono svolti, alla presenza dell'emiro Al Thani, i funerali di sei vittime dell’attacco. In un’immagine della tv di Stato si vedono cinque bare avvolte nella bandiera palestinese: tra i membri di Hamas rimasti uccisi secondo le ricostruzioni dovrebbero esserci il figlio del capo negoziatore dell'organizzazione, Khalil al-Hayya, e un suo stretto consigliere. La sesta bara invece è avvolta nella bandiera del Qatar: è quella di un ufficiale di sicurezza del Paese a sua volta rimasto ucciso.

Congelare Abramo

Sulla Cnn Al Thani ha usato parole di condanna dure dichiarando che Benjamin Netanyahu deve «essere assicurato alla giustizia» per aver violato il diritto internazionale e aggiungendo che si è trattato di un atto di «terrorismo di Stato». Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, Doha starebbe mettendo pressione sugli Emirati Arabi Uniti affinché chiudano la propria ambasciata a Tel Aviv, di fatto congelando gli Accordi di Abramo a cinque anni dall’inizio del processo di normalizzazione.

Secondo il sito americano ben informato Axios Donald Trump avrebbe avuto una reazione furiosa nei confronti di Netanyahu dopo essere stato avvertito fuori tempo massimo degli imminenti attacchi. “È inaccettabile. Esigo che non si ripeta», avrebbe detto in una conversazione di fuoco con il leader israeliano. Ma per ora le ripercussioni sulle relazioni bilaterali non sembrano significative.

La Turchia, che dopo il Qatar rappresenta il secondo hub internazionale del movimento Hamas, ha alzato la voce contro Israele, mentre sulla stampa locale affiorano timori che proprio Istanbul possa diventare il prossimo bersaglio. «Israele […] tenterà lo stesso in Turchia», ha scritto su X il commentatore filogovernativo Ibrahim Karagul. Turkiye, una testata filogovernativa, ha affermato che l'operazione israeliana a Doha sarebbe stata sventata grazie a una soffiata dei servizi segreti turchi ad Hamas, ma senza fornire prove.

Il ruolo americano

I media arabi nel frattempo si interrogano su che impatto possa avere il raid sulla scelta dei paesi del Golfo di affidare quasi del tutto la propria sicurezza sull’ombrello militare americano. «Nonostante la presenza di basi militari americane in Qatar, la cui missione include la difesa del territorio qatariota, l'attacco ha avuto luogo», ha scritto Walid Naja sul quotidiano egiziano al-Youm as-Sabi'. «Ciò invia un messaggio negativo agli Stati del Golfo riguardo alla credibilità del ruolo americano: ora potrebbero decidere di sviluppare le proprie forze armate e allontanarsi dagli Stati Uniti».

Il Qatar, tuttavia, per ora smentisce le indiscrezioni secondo cui starebbe «rivalutando» il patto di difesa con gli Usa. Ma promette conseguenze per un attacco che mina la stabilità e l’attrattività economica del paese: per domenica e lunedì a Doha è convocato un summit per discutere possibili contromosse con gli altri paesi arabi.

© Riproduzione riservata