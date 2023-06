Boris Johnson ha mentito al parlamento. È il giudizio del Privileges committee, la commissione d’inchiesta bipartisan che per 14 mesi si è occupata del cosiddetto partygate. È lo scandalo sulle feste che l’ex primo ministro conservatore inglese, Boris Johnson, teneva nel suo appartamento al numero 10 di Downing street durante il periodo caratterizzato dalle restrizioni per arginare la pandemia da Covid-19. Per questo Boris Johnson era stato costretto alle dimissioni a luglio del 2022.

Alla fine dei lavori, la commissione ha diffuso un lungo report di 108 pagine. Sostiene che Johnson ha dichiarato il falso davanti alle camere, quando si è difeso dalle accuse dicendo di non sapere che stava violando le regole. La commissione – che non può sanzionare direttamente i parlamentari – suggerisce anche la sospensione di Johnson dal parlamento per 90 giorni. In realtà il provvedimento non avrà alcun effetto, perché lui si è già dimesso venerdì scorso dopo aver preso visione del documento in anteprima.

Ma proprio il suo comportamento e le dichiarazioni in seguito alle dimissioni hanno convinto i membri del Privileges committee ad allungare il periodo suggerito per la sospensione dal parlamento, che in origine doveva essere di soli dieci giorni, tempo necessario a far scattare la procedura chiamata “recall petition”, una raccolta firme nel collegio elettorale del parlamentare per rimuoverlo e organizzare elezioni suppletive.

Dopo la divulgazione del report tra i parlamentari sono state diverse le dichiarazioni di indignazione. Il partito nazionale scozzese, il terzo presente in parlamento dopo conservatori e laburisti, ha sfruttato l’occasione per rilanciare la richiesta dell’indipendenza di Edimburgo. Il suo leader, Stephen Flynn, ha detto che questo è «un duro promemoria» per gli elettori scozzesi che se non vogliono che persone come Boris Johnson gestiscano i loro affari, dovrebbero sostenere l’indipendenza scozzese.

Kangaroo Court

Venerdì scorso, nel suo discorso d’addio, Johnson ha reso note parti del report e ha accusato il comitato di aver deciso la sua colpevolezza già prima di raccogliere prove e informazioni. «Il loro scopo fin dall’inizio è stato quello di ritenermi colpevole, indipendentemente dai fatti», ha detto l’ex premier. Ha poi definito la commissione d’inchiesta una «kangaroo court», ossia un finto tribunale, creato appositamente per giudicare qualcuno colpevole, con i princìpi della legge e della giustizia che vengono ignorati.

L’espressione rimanda a una giustizia che procede “a balzi”, come un canguro, in altre parole, “saltando” o meglio ignorando intenzionalmente, prove che sarebbero a favore dell’imputato.

Definire il Privileges committee in questo modo è altamente offensivo ed è soprattutto per questo che i membri del comitato hanno deciso di prolungare la richiesta di sospensione. Secondo il report, si tratta di «un’azione dispregiativa molto forte da parte dell’ex premier, che ha violato la riservatezza del comitato, sapendo che questo non poteva rispondere pubblicamente».

Un bugiardo seriale

Il Partygate e le sue giustificazioni davanti alle camere sono l’ultima prova della propensione di Johnson a mentire. Altre volte l’ex premier era finito nei guai per le sue bugie. Quando lavorava al Times come giovane giornalista aveva inventato una citazione che gli era costata il posto di lavoro.

Una volta entrato in politica, nel 2004, era stato licenziato da vice presidente del partito conservatore e mandato nelle retrovie per aver detto il falso su una relazione che intratteneva fuori dal matrimonio.

