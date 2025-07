«Non possiamo aspettare», dice Paul O’Brien. «Il Trump 2.0 è assai più pericoloso del primo Trump: i suoi attacchi ai diritti ora vanno a tutta velocità. Il presidente applica la strategia bannoniana della muzzle velocity, l’idea che si debba frastornare chi resiste con un colpo dietro l’altro, “bang bang bang”, così che sia impossibile rialzarsi».

Il direttore esecutivo di Amnesty International Stati Uniti è appena stato in Ungheria per il Pride. Ora è a Roma: vuole «connettere le esperienze, capire come possiamo tener testa a chi attacca i diritti. Le centinaia di migliaia di persone in strada a Budapest segnalano una presa di coscienza verso il sistema corrotto di Orbán. Ma – dice O’Brien alludendo al fatto che l’autocrate ungherese è al potere dal 2010 – noi in Usa non potremo avere 15 anni per fare altrettanto».

(Paul O' Brien. Foto Amnesty)

Gli Stati Uniti sono ancora una democrazia?

Ad Amnesty – più che fare valutazioni sui sistemi – abbiamo cognizione di quando i diritti politici sono sotto scacco. E negli Usa lo sono. Parlo del diritto di assemblea, della libertà accademica, di quella di parola, di quella religiosa… Tutti questi diritti e queste libertà – così centrali – sono oggi sotto attacco negli Usa.

In campagna elettorale, Trump a parole aveva preso le distanze dal progetto illiberale “Project 2025”. Ma nella pratica come sta andando?

La maggior parte delle politiche proposte nel cosiddetto “Project 2025” – una piattaforma stilata dalla Heritage Foundation – va contro i diritti. Lei si chiede se Trump stia attuando queste politiche. La risposta è: decisamente sì. Su 312 proposte politiche contenute in Project 2025, nei pochi mesi in cui è tornato alla Casa Bianca Trump ne ha già pienamente messe a segno circa cento e sostanzialmente completate oltre sessanta. Il Trump 2.0 va a tutta velocità, seguendo la strategia di Steve Bannon, che è – per citarlo – quella di «inondare tutto. Ogni giorno li colpiamo con almeno tre cose: bang bang bang. Non saranno in grado di rialzarsi. Ma quel che dobbiamo fare è iniziare a tutta velocità, muzzle velocity».

Trump scavalca il Congresso abusando delle leve emergenziali, procede ignorando il potere giudiziario… Insomma l’equilibrio fra poteri è in tilt. Come è possibile che il sistema istituzionale statunitense non abbia anticorpi tali da respingere queste forzature?

Trump vuole fare cambiamenti poderosi e al contempo vuole farli senza dover renderne conto, senza accountability. Per dare l’idea, basti sapere che rispetto ai suoi predecessori è il presidente che ha fatto più decreti e ordini esecutivi, e meno leggi. Ciò proprio perché cerca di relazionarsi il meno possibile con il Congresso. L’accumulazione trumpiana di potere, sommata alla riduzione dei contrappesi (i “checks and balances”) che lui porta avanti, sta mettendo in difficoltà le altre sfere, come quella giudiziaria: il fatto stesso che altri poteri controllino quello esecutivo viene messo in discussione.

L’aggressività anti-istituzionale trumpiana attecchisce su una preesistente sfiducia verso politica e istituzioni: vede la possibilità di una reazione collettiva poderosa oppure a prevalere sarà l’apatia?

Proprio questa è la sfida: ci sarà abbastanza gente, in abbastanza luoghi, a difendere i diritti? Il grado di polarizzazione a cui sono arrivati gli Usa – il fatto che si possa convivere con una versione totalmente falsata della storia credendola vera – rende la sfida più ardua. Tuttavia io credo che sia in corso una presa di coscienza, e non lo dico solo per la rincuorante quantità di persone che hanno dato vita alla protesta “No Kings”, o per i numeri che riguardano Amnesty Usa: sa che da quando è iniziato il Trump 2.0 abbiamo quasi 4mila supporter in più alla settimana? Il risveglio generale è legato a due fattori: la consapevolezza che i diritti non verranno preservati se non si combatte attivamente per essi, e il fatto che si inizi a capire che se non si difendono i diritti degli altri anche i propri saranno a rischio; se non si difendono i migranti, non saranno al sicuro neppure gli studenti, e così via. Inoltre gli americani tendenzialmente non amano che l’esercito punti loro una pistola contro, come è accaduto in California.

In che modo Amnesty Usa prova a incidere?

La nostra più tradizionale forma di influenza – rivelare che un’azione politica va contro i diritti – non basta più: Trump rivendica esplicitamente l’attacco dei diritti. Non lo convinceremo a smettere. Ma possiamo aumentare i costi politici che deve fronteggiare nel portarla avanti, rendendo quella agenda meno appetibile per lui. E dobbiamo fare rete: chi attacca i diritti si scambia tattiche e mezzi; sul versante di chi li difende, siamo ancora troppo lenti nel condividere strumenti di resistenza. Sono ora in Europa anche per fare questo.

