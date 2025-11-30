Peacekeepers e garanzie. Si fa presto a dire pace

Oltre ai progressi su un accordo tra Kiev, Mosca e Washington, rimane la questione di come sarà assicurato il mantenimento del cessate il fuocoi. «Il punto chiave è che la Russia metterà alla prova e attaccherà qualsiasi forza che ostacoli i suoi obiettivi», spiega a Domani l’analista Keir Giles
Eserciti di 26 paesi pronti a garantire insieme agli Stati Uniti supporto a Kiev con interventi «via terra, via mare e via aerea», con truppe da mobilitare in poche ore, pattugliamenti navali, scudo aereo. C’è stato un momento a settembre in cui il dibattito sulla forma da dare alla “coalizione dei volenterosi” sembrava poter essere una concreta base negoziale per il cessate il fuoco in Ucraina. Meno di tre mesi dopo si discute di concessioni di territori a Mosca a tavolino, di come dividere il