Gaza, chi è complice del genocidio: la disperata speranza dei palestinesi

I nostri governi sono alleati di chi sta compiendo la pulizia etnica nella Striscia, mai eravamo finiti in un simile abisso morale. Al tempo stesso, il cosiddetto "piano di Pace” di Trump ha messo fino al genocidio, ma ha messo fine alla copertura mediatica su di esso. Il libro esce ora proprio per questo motivo: per contribuire a tenere accesa la luce e viva l’attenzione su ciò che succede in quel lembo straziato di terra

Questo piccolo libro è diverso da tutti gli altri che ho scritto. Forse non mi fa onore, ma confesso che non ho mai perso il sonno per le tragedie che affliggono i nostri giorni: per quanto viscerale fosse il coinvolgimento, la notte è sempre stata uno spazio di quiete, e di ricarica. Ma con Gaza, no: non è andata così. Le notizie, le immagini, le voci di Gaza mi hanno travolto, come non mi era mai accaduto. E, a un certo punto, ho iniziato a non dormire: almeno, a non dormire più come prima. Cr