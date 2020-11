L’agenzia di rating americana Moody’s ha una sola certezza: la Cina. Qualunque cosa succeda nella notte elettorale americana, chiunque vinca tra il presidente uscente Donald Trump e lo sfidante democratico Joe Biden, il nuovo capo di stato degli Stati Uniti di America continuerà a mantenere la linea dura con la Repubblica Popolare cinese, e quindi – le due cose vanno di pari passo – a difendere la manifattura statunitense da quella che è diventata la fabbrica del mondo ormai da un decennio.

Lo scontro sugli investimenti sulla sanità

Per il resto secondo il report preparato dal responsabile strategia globale di Intermonte Sim che cita un’analisi presentata da Moody’s agli investitori, i programmi economici dei due sfidanti hanno poco in comune. Se Biden promette di rafforzare il welfare e il sistema di assicurazioni sanitarie dell’Obamacare, il programma bandiera della amministrazione Obama, regista di questa candidatura democratica, Trump ha in agenda l’esatto opposto ulteriori tagli alle tasse, abrogazione totale dell’Obamacare e di sicuro nessun allargamento di quello che i repubblicani hanno sempre definito con dileggio il big State.

Questo, per dire di questioni con impatto soprattutto interno. Ma anche sui due più importanti fronti esterni, le politiche economiche per tentare di ridurre il cambiamento climatico e il multilateralismo i due sono agli antipodi, con tutte le innumerevoli conseguenze sul fronte del commercio e della regolazione internazionale, quella che una volta era il cuore della globalizzazione che fu.

Il divario tra mercati finanziari e economia reale

Trump ha sempre nel cassetto il suo famoso piano di investimenti da 400 miliardi di dollari solo infrastrutture, come noto la categoria di investimenti che ha il ritorno maggiore e che può anche soddisfare i suoi grandi elettori. Biden risponde con un programma di investimenti pari a sei volte tanto: 2400 miliardi di dollari sempre nell’arco del primo mandato, a cui si aggiunge una buona dose di spesa pubblica in sanità.

Intermonte ricorda che in tutti modelli sviluppati dal servizio analisi di Moodys’, l’elezione di Biden ha un effetto maggiormente positivo sia sull’occupazione che sulla crescita del Pil. Se i mercati dunque non votassero seguendo interessi particolari o in base all’andamento delle borse ma guardando all’andamento dell’economia nel suo complesso non dovrebbero avere dubbi sul loro candidato.

President Donald Trump and Vice President Mike Pence stand on stage after a campaign rally at Gerald R. Ford International Airport, early Tuesday, Nov. 3, 2020, in Grand Rapids, Mich. (AP Photo/Evan Vucci)

La distanza tra andamento dell’economia finanziaria e reale è molto netta. Intermonte ricorda che le due candidature valgono uguali se si considera l’impatto sulle borse e sui rendimenti dei titoli a dieci anni del Tesoro americano, mentre la loro ricaduta sulla crescita diverge di oltre un punto percentuale. Considerato il quadriennio 2021 2024 l’elezione di Trump porterebbe a una crescita del Pil reale del 3,1 per cento, quella di Biden del 4,2, mentre gli interessi sul debito sono stimati rispettivamente a 2,4 per cento e 2,5 per cento, anche se una vittoria di Biden e quindi un aumento della spesa pubblica è ovviamente associato a un aumento dello spread nel lungo termine.

La crescita dell’indice S&P 500, uno dei principali indicatori dello stato di salute di Wall Street, è stimata al 3,2 per cento in caso di vittoria repubblicana e al 3,8 per cento coi democratici. Sul tavolo degli investitori di Mood’ys una vittoria di Biden è associata anche a una crescita maggiore degli indici finanziari legati alle pmi e all’impennata del valore dei titoli legati alle energie rinnovabili. Sul fronte monetario la scelta del 46 esimo presidente potrebbe mettere fine alla stagione del dollaro debole e farci tornare ai dolorosi fasti della guerra commerciale con la Cina.

