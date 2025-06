La lotta all’antisemitismo con cui il presidente giustifica il suo maccartismo è un evidente pretesto per attaccare i centri del pensiero liberal. Se fosse sincero contrasto all’odio antiebraico, Trump dovrebbe anzitutto fare pulizia in casa propria

Ho un’amica medica che vive a New York da vent’anni e lavora alla Columbia, che si è vista da un giorno all’altro decurtare fondi di ricerca e annullare di fatto tutti i progetti che prevedevano collaborazioni con l’estero, anche con importanti centri italiani.

I motivi di questa follia trumpiana, che rischia di creare un danno senza precedenti al paese che più di ogni altro ha prosperato sulla sua straordinaria capacità di attrarre le migliori menti dall’estero in tutti gli ambiti, sono noti.

Ora, cosa c’entri la ricerca farmacologica con l’ondata di odio antiebraico emersa dopo il 7 ottobre, estesasi anche alle nostre università, è un mistero a cui non riesco proprio a dare risposta.

L’antisemitismo dell’alt-right

Chiariamo un punto: se a Donald Trump fregasse qualcosa dell’antisemitismo farebbe anzitutto pulizia in casa propria, recidendo il legame, che invece è assai stretto, con una serie di movimenti suprematisti razzisti e nazistoidi, al grande pubblico riassumibili nella figura di Steve Bannon, il deus ex machina dell’alt-right americana di questi anni.

Quello stesso Steve Bannon che in un’intervista non mancò di condannare gli ebrei statunitensi perché hanno votato in massa Kamala Harris, fedeli alla consueta linea della diaspora d’oltreoceano, che ha sempre mantenuto un sostegno intorno al 70 per cento per il candidato democratico. Perché a questa gente piacciono gli ebrei se votano per loro, se no sono destinati alla stessa sorte di tutti gli oppositori.

Solo un pretesto

Durante le tendopoli e le manifestazioni universitarie di questi mesi ci sono state delle infiltrazioni di soggetti legati a sigle eversive che miravano all’esportazione del conflitto? Capirai che novità, è sempre così per qualunque causa, figuriamoci in un terreno così ideologizzato come il conflitto israelo-palestinese.

Per questo, però, bastano e avanzano le leggi che ci sono già. A volte sono pure troppe. Insomma, pure un bambino capisce che l’antisemitismo è solo un pretesto per attaccare quelle università che rappresentano le roccaforti del pensiero liberal, che oggi vive un nuovo processo di ridefinizione grazie alla spinta del pensiero post coloniale.

Un’immensa galassia non certo riducibile alle posizioni più radicali che attirano, invece, l’attenzione delle propagande organizzate, le quali, prosperando sulla polarizzazione, hanno bisogno del mostro da indicare come facile bersaglio. Omettendo, tra l’altro, il supporto offerto dall’ebraismo statunitense a movimenti come Black Lives Matter, che da quella galassia nasce. Una riproposizione in chiave attuale della grande marcia per i diritti, con i rotoli della Torah in mano, di Rav Shimshon Raphael Hirsh a fianco di Martin Luther King.

L’abbraccio con Trump

A quella parte dell’ebraismo mondiale che ha investito su Trump come una sorta di messia che avrebbe regolato i conti col supporto alla causa palestinese, che ha certamente assunto forme deplorevoli che sarebbe stato carino vedere condannate da quella stessa parte liberal oggi sotto attacco, non posso che ricordare il rischio di questo abbraccio mortale con un’amministrazione che si candida a essere la peggiore della storia di quel grande paese che sono gli Stati Uniti d’America, caratterizzato, ancor oggi, da un dinamismo sconosciuto altrove.

Non solo perché, come si sta vedendo, Trump non ha alcuna intenzione di assecondare il progetto di guerra infinita cavalcato da Benjamin Netanyahu, aprendo invece alla trattativa con i maggiori nemici di Israele: da Hamas, agli Houti, fino al regime degli ayatollah.

Ma anche perché questo binomio è linfa vitale per gli antisionisti militanti, pronti a utilizzare l’alleanza con l’orrida figura del presidente americano per inserire l’idea stessa di stato ebraico nel calderone del neo-nazionalismo globale. Ma non è solo questo. A costoro ricordo che l’attacco agli ideali liberali non ha mai portato buone cose per gli ebrei, come già si è visto in questi agitati anni di crisi continue, dove partiti che hanno utilizzato il tema dell’antisemitismo in chiave islamofoba, hanno poi portato avanti attacchi senza precedenti alle pratiche identitarie ebraiche. In primis, circoncisione e macellazione rituale.

Mi viene da parafrasare Franz Fanon che, parlando alla sua comunità, disse: «Quando sento dire “ebreo”, io intendo nero». Ecco, è bene che ogni ebreo sappia che se si parla di musulmano (o palestinese) stanno parlando di te.

