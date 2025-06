Alte colonne di fumo si levano da Teheran a Tel Aviv. Ma alti sono anche i guadagni che stanno registrando in queste ore al Cremlino per l’aumento del costo del petrolio. All’avvio del conflitto in Medio Oriente, mentre i mercati mondiali vacillavano per il rialzo del prezzo dell’oro nero che ha raggiunto anche i 73 dollari al barile (un aumento del 7 per cento che non si registrava dal marzo 2022), una borsa invece festeggiava: quella di Mosca. Non solo perché distoglie l’attenzione dal destino di Kiev, la guerra tra Israele e Iran è vantaggiosa per Putin.

«I russi si stanno rafforzando grazie ai maggiori ricavi delle esportazioni di petrolio»: il presidente ucraino Zelensky si è già accorto della dinamica e ha denunciato che l’aumento dei prezzi globali del greggio danneggia il suo esercito, favorisce Mosca, che sta accumulando nuove capacità economiche per rafforzare la sua macchina da guerra. Finiranno così ulteriormente in difficoltà le truppe ucraine sul campo di battaglia. Zelensky ha promesso che renderà nota la problematica anche a Trump, aggiungendo che spera che il supporto statunitense non rallenti mentre un altro alleato di Washington è sotto attacco: «Vorremmo che gli aiuti all’Ucraina non diminuissero per questo motivo. L’ultima volta, questo è stato un fattore che ha rallentato gli aiuti». Un precedente doloroso per gli ucraini risale a giugno scorso, quando l’amministrazione repubblicana ha deciso di dirottare verso Israele 20mila missili intercettori che erano invece destinati a loro, che sul campo devono contrastare i droni iraniani Shahed usati dai russi.

Prima che Netanyahu decidesse di scatenare l’offensiva che sta trafiggendo cieli e città iraniani, il 10 giugno scorso, l’Ue ha presentato il diciottesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Tra restrizioni e divieti al settore bancario, finanziario ed energetico, l’Europa ha inserito anche la proposta di riduzione del tetto massimo del prezzo del petrolio: da 60 a 45 dollari a barile. Zelensky ha ribattuto, invano, con la proposta di dimezzarlo: serve abbassarlo a «30 dollari a barile, non più alto» per frenare Mosca, per ottenere «vera pressione sulla Russia, per costringerla alla pace», ottenere quel tanto anelato cessate il fuoco, mensile ed incondizionato.

Ora, visto da Kiev, l’intreccio di emergenze mondiali nasconde, oltre il danno, anche la beffa. In uno degli ultimi report di maggio scorso, la Banca centrale russa allarmava: i prezzi del petrolio si stanno riducendo troppo, si trovano al minimo storico degli ultimi due anni. Per i funzionari dell’istituto guidato da Elvira Nabiullina era a rischio l’economia russa: ulteriori cali sarebbero diventati un «rischio chiave» per le entrate del bilancio della Federazione, quello che finanzia le forze armate, le industrie della difesa, lo sforzo bellico sul campo di battaglia ucraino.

Ora, grazie all’escalation delle operazioni militari di Tel Aviv, per i russi c’è invece quella dei profitti. Basta dare un occhio alla freccia, dritta e lunga, che registra le oscillazioni sul mercato: punta verso l’alto quella che stima il valore del petrolio russo Ural, schizzato, dall’avvio degli attacchi contro Teheran, a 68 dollari e mezzo a barile, con un rialzo di oltre il 6 per cento rispetto al giorno precedente e un aumento del quasi 16 per cento rispetto ai prezzi dell’ultimo mese (l’Ural rimane comunque lontano dal costo che aveva un anno fa, quando sfiorava gli ottanta dollari).

Trump ha promesso che presto il conflitto tra Iran e Israele si risolverà: uno slogan già sentito tempo fa per l’Ucraina, oggi ancora in guerra. Ora l’intero schema strategico Ue – che conteneva, oltre alla proposta di price cap sostenuta dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen an che un blocco dei transiti della “flotta ombra” russa che continua a spostare greggio nonostante i divieti – potrebbe saltare alla luce dei nuovi equilibri energetici globali. Il timore è che la nuova spirale militare possa avvitarsi e irradiarsi oltre il confine iraniano ed israeliano, che sfoci in un allargamento incontrollato del conflitto nella regione ricca d’idrocarburi. Lì si trova anche la rotta marina più importante per il trasporto del petrolio: lo stretto di Hormuz, che Teheran minaccia di bloccare.

© Riproduzione riservata