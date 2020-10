Altri attacchi a Trump sul fronte finanziario

Il New York Times continua a pubblicare dettagli sulla situazione finanziaria di Trump, questa volta con un’inchiesta che spiega come abbia evitato di pagare 287 milioni di dollari in debiti accumulati per la costruzione di un grattacielo di 92 piani a Chicago, inaugurato nel 2008. Secondo il quotidiano di New York, i legali di Trump sarebbero riusciti a fare in modo che la banca e il fondo di investimento a cui doveva gran parte della somma concedessero un condono.

Tuttavia Trump avrebbe dovuto pagare quantomeno le tasse su quella cifra, cosa di cui il New York Times, che ha ottenuto i documenti fiscali relativi a quegli anni, non ha trovato prova.

Trump questa mattina non ha fatto attendere la sua risposta via Twitter, sostenendo di essere stato in grado di «fare un grande affare con numerosi prestatori» per la costruzione di un “bellissimo” grattacielo. «Questa cosa non mi rende un tipo intelligente invece che cattivo?», ha chiesto ai suoi 87 milioni di followers.

Intanto anche il Washington Post sferra il suo attacco a Trump sul fronte economico, rivelando che durante i quattro anni del suo mandato da presidente avrebbe usato milioni di dollari di denaro pubblico per accogliere ospiti istituzionali nelle sue proprietà.

In particolare il quotidiano fornisce i dettagli dei soldi dei contribuenti spesi in occasione della visita di un paio di giorni del primo ministro giapponese, Shinzo Abe, nell’aprile del 2018 nel resort di Mar-a-Lago, in Florida, che Trump stesso chiama la «Casa Bianca del sud»: 13.700 dollari per le stanze, 16.000 dollari per cibo e vino e 6.000 per le decorazioni floreali.

Inoltre, notano i giornalisti del Post con un po’ di ironia, è stato richiesto il rimborso di 3 dollari per ogni bicchiere d’acqua bevuto durante le riunioni. In generale Trump sarebbe riuscito a far confluire più di 2,5 milioni di dollari dalle casse federali alle sue società per coprire questo tipo di spese. La mossa, per quanto discutibile, non è illegale, ma si scontra con quello che disse agli elettori durante la campagna del 2016: «Se dovessi vincere potrei non rivedere più le mie proprietà...non avrò più tempo di giocare a golf».

