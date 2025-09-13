Da «Teheran deve bruciare» alle devastazioni divine: dal 7 ottobre in poi, dichiarazioni prima indicibili sono diventate normalità. Il premier non bacchetta più i toni sanguinari dei suoi ministri più radicali, come Katz e Smotrich. Anzi li segue e li imita

Era il primo marzo 2023 quando il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich dichiarò a una conferenza del giornale economico di sinistra israeliano The Marker che a suo parere un popoloso villaggio palestinese della zona di Nablus doveva essere raso al suolo. «Penso che il villaggio di Huwara debba essere spazzato via», disse sull’onda dell’indignazione per un attentato terroristico che aveva avuto luogo lungo lo snodo stradale che lo attraversa nella Cisgiordania occupata. «Penso che lo stato di Israele debba occuparsene».

Pochi giorni prima, in un clima di impunità, frange estremiste di coloni avevano messo a ferro e fuoco Huwara per rappresaglia, colpendo a morte un residente della zona. Contavano sulla protezione di politici amici come lo stesso Smotrich: con l’insediamento del nuovo governo Netanyahu a fine 2022, infatti, gli oltranzisti eredi di Meir Kahane si erano trasformati da figure marginali in influenti ministri. Il pogrom era il primo di una lunga serie di gravi episodi di violenza indiscriminata verso i civili palestinesi durante il nuovo corso.

In epoca antecedente il 7 ottobre, tuttavia, il linguaggio incendiario con cui Smotrich approvava la punizione collettiva somministrata dai coloni risultava pur sempre un’enormità. Netanyahu, mosso dall’indignazione della Casa Bianca ancora a guida Biden, prese le distanze, costringendo anche il suo ministro a fare marcia indietro. «Desidero ringraziare Smotrich per aver chiarito che la sua scelta di parole riguardo agli attacchi dei vigilantes contro Huwara in seguito all’omicidio dei fratelli Yaniv era inappropriata», scrisse su Twitter per chiudere l’incidente, «e che è fortemente contrario a fare del male deliberatamente a civili innocenti».

La nuova normalità

Oggi quella reprimenda di Bibi sembra lontana anni luce. Il linguaggio incendiario di Smotrich, invece, è diventato comune fra i quadri dell’esecutivo. Israel Katz, il ministro soprannominato “bulldozer” passato nel pieno della guerra dal dicastero degli esteri a quello della difesa, ne è uno degli interpreti più affiatati.

«Ben presto le porte dell’inferno si apriranno sulle teste degli assassini e degli stupratori di Hamas a Gaza», ha dichiarato pochi giorni fa, annunciando l’arrivo di un «potente uragano» nei cieli di Gaza City. «Se non accetteranno [le condizioni di Israele], Gaza, la capitale di Hamas, diventerà [come] Rafah e Beit Hanoun. Esattamente come ho promesso, e così sarà».

A Rafah, una delle più grandi città palestinesi al confine con l’Egitto, gli edifici rimasti in piedi si contano sulle dita di una mano. Lo confermano, malgrado il blackout giornalistico imposto da Israele, testimonianze oculari, video di droni e immagini satellitari.

Analoga la situazione a Beit Hanoun, a ridosso del confine settentrionale della striscia con Israele (i demolitori israeliani, non a caso, sembrano accanirsi in particolare sui centri abitati palestinesi più di frontiera). In sostanza, la minaccia di Katz è analoga a quella di Smotrich. Ma due anni più tardi i toni sanguinari e brutali sono normalizzati.

«I residenti la pagheranno»

Non c’è solo Gaza: anche durante il cosiddetto conflitto dei 12 giorni fra Israele e Iran, Katz ha dato il meglio di sé sfogandosi sui social media. «Gli abitanti di Teheran la pagheranno, e presto», ha detto denunciando i missili lanciati dall’Iran contro Israele in risposta ai bombardamenti dello stato ebraico. E poi: «Teheran brucia», «Un tornado sta attraversando Teheran».

Allo Yemen, più di recente, ha riservato minacce con riferimenti biblici. «Gli Houthi stanno nuovamente lanciando missili contro Israele. Una piaga di oscurità, una piaga dei primogeniti: completeremo tutte e dieci le piaghe», ha detto Katz. Si tratta delle punizioni che, nel libro dell’Esodo dell’Antico Testamento, Dio infligge agli egiziani che tengono in schiavitù il popolo di Israele. La piaga dei primogeniti, l’ultima e la più terribile, comportava l’uccisione di tutti i primogeniti maschi.

Altri ministri più influenti, come lo stesso Smotrich o il suo famigerato sodale ideologico Ben Gvir, usano un linguaggio simile. In questi giorni di offensiva su Gaza City, Ben Gvir continua a invocare «occupazione totale, schiacciamento completo, incoraggiamento massiccio all'emigrazione».

Come responsabile del sistema delle prigioni, ha scritto sui social che «l’era dei soggiorni tranquilli è finita. Ora c’è un padrone di casa, e non è uno sfigato». Bibi, che sarebbe addestrato a tutte le sottigliezze del linguaggio diplomatico, essendone stato un formidabile interprete agli albori della sua carriera, spesso non è da meno.

Ayala Panievsky, accademica israeliana esperta di comunicazione della City University di Londra, spiega come l’abbandono di qualsiasi registro istituzionale getti nella disperazione gli impiegati di carriera della politica estera israeliana. «I funzionari israeliani che lavorano nei servizi diplomatici sono molto frustrati: persone che per anni hanno cercato di spiegare ed edulcorare le azioni del governo israeliano, oggi si trovano di fronte a politici che urlano le cose più indicibili», dice.

Panievsky sottolinea come l’insediamento dell’amministrazione Trump negli Usa sia stato un momento di svolta. «Sicuramente la terminologia usata da Trump ha un effetto: non c’è Biden a criticarli per questa retorica», spiega, «per loro è un modo di rivolgersi alla base di estrema destra di questi partiti».

I tribunali internazionali

Come è ovvio, un altro fattore in questa trasformazione è stato l’attacco del 7 ottobre. Sui media mainstream, in particolare sulle emittenti filogovernative, le affermazioni che demonizzano i palestinesi e gli appelli alla vendetta che un tempo sarebbero stati impensabili sono diventati quasi normali. Per i politici, tuttavia, queste esternazioni comportano maggiori rischi.

Questo tipo di retorica, infatti, è stata assunta come prova dai rappresentanti istituzionali che, nel mondo, hanno accusato Israele di compiere crimini di guerra nella Striscia di Gaza. Ben Gvir e Smotrich sono già stati sottoposti a sanzioni da diversi stati che hanno citato le loro dichiarazioni incendiarie.

La Corte internazionale di giustizia, che ha avviato un procedimento su iniziativa del Sudafrica per stabilire se Israele si stia rendendo colpevole di genocidio a Gaza, ha rivolto allo stato ebraico una serie di raccomandazioni fra cui quella di prevenire e punire le forme di «incitamento», considerate prove dell’intenzione di compiere tale crimine. Il governo israeliano, di rimando, ha liquidato come illegittime le stesse istituzioni.

Ma come mai i ministri di governo si ostinano ad utilizzare una retorica che può danneggiarli a livello internazionale? Da un lato c’è la protervia di considerare i partner occidentali, a parte gli Stati Uniti, poco rilevanti e comunque prevenuti nei confronti di Israele. Un sentimento che si riassume con lo slogan, caro allo stesso Smotrich, «non importa quello che i gentili dicono, ma quello che gli ebrei fanno».

Dall’altro c’è l’idea profondamente radicata nella destra israeliana per cui i nemici capiscono solo il linguaggio della forza. «È la storia che Benjamin Netanyahu e la destra in generale raccontano al pubblico israeliano da molti decenni», spiega ancora l’accademica Panievsky.

«Per stare al sicuro bisogna essere i più forti, vivere sempre con la spada. Sono idee sempre più diffuse anche perché all’opposizione non si sente nessuno dire no, ciò che ci mantiene al sicuro sono gli accordi di pace come quello con la Giordania e con l’Egitto», dice, «e ce ne servirebbero degli altri».

