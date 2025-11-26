La stampa indipendente russa: «Il piano Usa? È il regalo di Capodanno di Trump a Putin»

I giornali indipendenti russi commentano con sarcasmo le modalità della ripresa negoziale sull’Ucraina. «Le concessioni a Kiev sono state inserire solo per salvare le apparenze. Il dono più cinico? Il ritorno della Russia nel G8. Nessuno ha chiesto il parere degli altri paesi»

I regali, in Russia, si scambiano la notte di Capodanno. E secondo la stampa russa indipendente, Donald Trump aveva già pronto il suo per Vladimir Putin. Così è stata commentata la bozza del piano di pace per l’Ucraina proposta dal presidente Usa Donald Trump e poi rivista a Ginevra da Kiev e dagli alleati europei. Una lista di 28 punti - successivamente ridotta a 19 - che la giornalista del canale russo indipendente Dozhd, Ekaterina Kotrikadze, ha definito «la lista di Putin». Un “regalo di Cap