La presidente von der Leyen: «Sappiamo che quando l'Europa agisce in maniera compatta ha più potere. I 27 leader di governo dell'Ue hanno deciso di istituire una piattaforma per l'acquisto congiunto di gas, Gnl e idrogeno». Per finanziare le misure saranno cambiani i Piani nazionali di ripresa

La Commissione ha approvato il RePowerEu per staccarsi dalla dipendenza dal gas russo, si va così verso una piattaforma di acquisto comune di gas e all’innalzamento degli obietti di consumo di energie rinnovabili entro il 2030 per diventare indipendenti da Vladimir Putin il prima possibile.

Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: «Sappiamo che quando l'Europa agisce in maniera compatta ha più potere. I 27 leader di governo dell'Ue hanno deciso di istituire una piattaforma per l'acquisto congiunto di gas, Gnl e idrogeno». Come anticipato da Domani, ci sarà anche una International Energy Strategy. Parte del piano REPowerEU insieme al meccanismo di appalto congiunto per una «sensibilizzazione comune ai paesi fornitori».

In questo modo ha detto la presidente «possiamo garantire le importazioni di energia di cui abbiamo bisogno senza concorrenza tra i nostri Stati membri».

Gli obiettivi climatici

Per diventare indipendenti il prima possibile ci sarà anche un’attenzione sull’efficienza energetica, il risparmio energetico: «La soluzione più economica». La Commissione propone di innalzare l’obiettivo di consumo di energie rinnovabili al 2030 al 45 per cento del mix.

Inoltre ci sarà un obbligo di installazione di pannelli fotovaltaici sui tetti pubblici e commerciali per il 2025.

Per il piano serviranno 300 miliardi: 75 miliardi di sovvenzioni e 225 in prestiti. Mentre 10 miliardi serviranno per finanziare gli acquisti di Lng e 2 miliardi per le infrastrutture petrolifere.

I finanziamenti

Per finanziare le misure verranno riorganizzati i Piani nazionali di ripresa e resilienza. La Commissione propone di apportare modifiche mirate al regolamento per integrare capitoli REPowerEU dedicati nei piani esistenti degli Stati membri, oltre al gran numero di riforme e investimenti pertinenti che sono già presenti nei Rrp. Le raccomandazioni specifiche per paese nel ciclo del semestre europeo 2022 alimenteranno questo processo.

