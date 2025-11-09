Pokrovsk allo stremo, il Donbass in bilico. Lo shutdown Usa congela le armi per Kiev

Mosca e Kiev si stanno infliggendo rispettivamente freddo e buio a colpi di droni. Assedio di Prokosvk, la posta in gioco è la tenuta del Donbass. Axios rivela: lo stallo finanziario dell’amministrazione Usa sta bloccando l’invio di missili e sistemi d’arma. Intanto Lavrov va a testa bassa contro l’Ue: il congelamento degli asset russi «è un furto»