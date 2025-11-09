Pokrovsk allo stremo, il Donbass in bilico. Lo shutdown Usa congela le armi per Kiev

Mosca e Kiev si stanno infliggendo rispettivamente freddo e buio a colpi di droni. Assedio di Prokosvk, la posta in gioco è la tenuta del Donbass. Axios rivela: lo stallo finanziario dell’amministrazione Usa sta bloccando l’invio di missili e sistemi d’arma. Intanto Lavrov va a testa bassa contro l’Ue: il congelamento degli asset russi «è un furto»
Niente sembra fermare l'avanzata russa in Ucraina: i soldati di Mosca ieri sono arrivati a Rybnoye, nella regione di Zaporizhzhia. Ma la guerra prosegue davvero a colpi di “oscurità”: Ucraina e Russia si stanno infliggendo l'un l'altra freddo e buio con l'inverno alle porte; droni e missili riducono in macerie le infrastrutture energetiche che costringono i civili a vivere senza luce, calore, acqua. Si combatte fino all'ultimo sangue a Pokrovsk, ma non tutto al fronte lo deciderà la resistenza d