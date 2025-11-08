«let them fight»

Pokrovsk in bilico e buio a Kiev: l’Ucraina ora punta tutto sui droni

(Zelensky con i soldati durante una visita al fronte Foto Ufficio stampa presidenziale ucraino)
(Zelensky con i soldati durante una visita al fronte Foto Ufficio stampa presidenziale ucraino)
Vincenzo Leone
08 novembre 2025 • 19:07

Mentre si attende la caduta di Pokrovsk, Kiev aumenta i raid contro strutture energetiche in direzione Mosca. La risposta del Cremlino: un attacco coordinato ieri ha messo fuori uso tutte le centrali termoelettriche ucraine

Attacchi ripetuti e continui su impianti energetici e raffinerie di petrolio indispensabili per l'economia di Putin, droni che puntano aree intorno a Mosca per più notti consecutive. E a Pokrovsk, squadre d'assalto russe che attaccano da terra unità di droni ucraine per impedir loro di lanciare sortite aeree. Quel «lasciateli combattere» con cui Trump sintetizzò lo scenario bellico non può più prescindere dall'uso di droni d'attacco al fronte, verso città lontane migliaia di chilometri dai comba

Per continuare a leggere questo articolo

Vincenzo Leone

Giornalista, Video Producer. Laureato in Relazioni Internazionali Comparate a Ca’ Foscari. Scrivo di evoluzioni ed attività della Nato, scenari militari e intrecci tra politica estera, armamenti e media. Mi sono occupato di questi temi per Treccani, Vice News e Motherboard. Roma, un po' di tempo fa Venezia, quando si può Palermo.