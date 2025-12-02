Se anche la caduta di Pokrovsk è un capitolo della guerra ibrida in Ucraina

true false

Video e post di soldati russi tra le rovine di Pokrovsk che sventolano bandiere, l'annuncio di Mosca che la città nel Donetsk – dove si combatte da più di 21 mesi – sarebbe in pieno controllo russo. E la smentita dei comandi militari ucraini: a Pokrovsk si combatte ancora e gli annunci russi sono «dichiarazioni roboanti» per influenzare i negoziati e la percezione sull'andamento della guerra. Uno schema fatto di annunci, video da verificare con tecniche Osint e centinaia di post sulle varie piat