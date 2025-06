«Crede di vivere in un mondo dove qualcuno lo spia, trama contro di lui, lo sta tradendo e lo porterà alla rovina. Crede che le sue libertà siano state usurpate in modo arbitrario e intollerabile. (…) Lo turba la presenza americana nell’Onu. (…) Non vuole avere niente a che fare con le nazioni democratiche dell’Europa occidentale. (…) Cerca di escogitare una forma di difesa definitiva contro una burocrazia sempre a un passo dell’alto tradimento».

A chi si riferisce questa descrizione così vibrante? Risponderemmo tutti che parla di Donald Trump, nel quale appaiono tutti i caratteri che il passo mette in lista. Eppure, non è di lui che si tratta. L’autore è l’insigne storico liberal americano Richard Hofstadter (1916-1970, due volte premio Pulitzer) e le righe che ho citato sono tratte da un suo saggio di settant’anni fa (ora in La Repubblica dei fucili, Luiss University Press, pp. 190, euro 17).

Quel che Hofstadter descriveva allora era un “tipo” ricorrente nella storia americana, che indicava con l’etichetta (presa da Theodor Adorno) di “pseudo-conservatore”: un tipo che, pur servendosi della retorica del conservatorismo, soffre «di una grave e irrefrenabile insoddisfazione per la vita americana, le sue tradizioni e le sue istituzioni» e mira «in modo conscio o inconscio ad abbatterle».

In altri termini, Trump non è una novità del tutto inedita nella storia degli Stati Uniti, ma è un format che si ripresenta a intervalli, essendo «in buona misura il prodotto della vita americana, eterogenea e senza radici, e soprattutto della sua specifica lotta per lo status e della sua particolare ricerca di una stabile identità».

Alle radici di un modello

Se nel suo breve saggio Hofstadter descriveva un tipo ideale, nel vasto volume The Anti-Intellectualism in American Life (1962) ricostruì le radici storiche profonde di quel tipo, il cui tratto primario è l’avversione alla cultura, alla scienza, alla modernità e a ogni forma di attività intellettuale evoluta e di expertise.

Va detto che il libro di Hofstadter, un classico della storiografia americana, fu prontamente tradotto da Einaudi, ma con un titolo che l’appiattiva non poco (Intellettuali e società in America) e che contribuì a farlo passare inosservato. La stessa Luiss University Press lo ripresenta ora molto opportunamente, conservando la traduzione einaudiana (di Piero Bernardini Marzolla), ma con un titolo ancora modificato per renderlo meglio intonato al linguaggio dei nostri tempi: L’odio per gli intellettuali in America (pp. 440, euro 28). Sullo sfondo della situazione attuale degli Stati Uniti, il libro di Hofstadter può tranquillamente esser letto come il prequel delle drammatiche avventure di Donald Trump.

Negli anni in cui apparve, il libro cercava di spiegare il trionfo del tradizionalista Dwight Eisenhower (presidente dal 1953 al 1961) contro il gentleman Adlai Stevenson, sullo sfondo della devastante esperienza del maccartismo. In questa ricerca, Hofstadter esplorò la tradizione americana sin dalle origini, e trovò fra i suoi tratti fondamentali una radicata avversione a tutto ciò che ha a che fare con la sfera intellettuale: l’educazione e gli studi, l’alta competenza professionale, la sottigliezza delle argomentazioni e la molle “effeminatezza” (usa questo termine) di chi di intelletto vive.

A dar corpo a questo atteggiamento, che sta «alla radice della coscienza americana», contribuiscono molti fattori: il ripudio americano della civiltà europea considerata decadente e oppressiva, l’esaltazione degli uomini pratici, che sanno fare affari (creando così «la leggenda maschilista secondo cui gli uomini non si immischiano coi fatti del mondo intellettuale e culturale»), il nativismo che alla cultura anteponeva la natura e l’influsso delle numerose potenti denominazioni e sette religiose, molte delle quali fautrici della necessità di “rinascere” per tornare alla condizione originaria di candore e di purezza.

La contrapposizione

Eppure, i fondatori degli Stati Uniti erano intellettuali, del livello di Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson e altri. «È ironico», commenta Hofstadter, «che gli Stati Uniti siano stati fondati da intellettuali, visto che per quasi tutta la nostra storia politica l’intellettuale è stato per lo più o un reietto, o un servo o un capro espiatorio». Nel XIX secolo, i partiti più popolari «divennero il veicolo di una sorta di populismo primitivista e anti-intellettuale ostile allo specialista, all’esperto, al gentleman e allo studioso».

La disputa tra John Quincy Adams e Andrew Jackson negli anni Venti dell’Ottocento è un esempio di scuola di questo contrasto. Il colto e cosmopolita Adams, sesto presidente degli Stati Uniti e figlio di John, secondo presidente, incarnava il tipo del gentleman, la persona facoltosa che mette al servizio del paese la propria cultura; Jackson invece, famoso per aver combattuto gli indiani e gli inglesi tra Florida e Louisiana, diventando così l’idolo dei coltivatori di quelle aree, era l’emblema dell’atteggiamento pratico, guerresco, rozzamente anti-intellettuale.

Irritando l’amor proprio nazionale, Adams aveva alluso alla Francia come un paese da imitare per i suoi progressi scientifici e finanche lodato come «fari nel cielo» gli osservatori astronomici che si costruivano in diversi paesi europei. Quelle posizioni gli costarono care. Jackson, che gli successe alla presidenza, favorì la “ribellione violenta al passato europeo” sostenendo che «l’Europa “decadente” fosse più barbara dell’America “naturale”». La fama di Jackson era quella di un uomo «fortunatamente sfuggito all’educazione delle scuole, che fiacca il vigore e l’originalità dell’intelligenza». Era un uomo d’azione, «educato alla scuola della Natura” e “in nulla artificioso».

Alla contrapposizione tra cultura e azione si sarebbe più tardi affiancata quella tra il mondo della cultura e quello dell’impresa e degli affari. In un paese cresciuto superando enormi difficoltà materiali, era ovvio che nella mentalità generale uomini pratici e imprenditori prendessero il sopravvento. Questi uomini, che «tendevano a considerarsi (…) benefattori nazionali», sentivano però come un freno l’insieme delle norme burocratiche, delle lotte sindacali, oltre che le critiche degli intellettuali.

Anche il passato poteva pesare. «L’America è il paese di coloro che sono fuggiti dal passato. In America immigrò la gente più decisa a recidere i legami con la propria storia», che nel passato vedeva solo «un museo di confusione, corruzione e sfruttamento».

L’emblema tragico dell’atteggiamento anti-intellettuale è il celebre senatore repubblicano Joseph R. McCarthy, che compare spesso nel libro (Hofstadter se ne occupò anche in Lo stile paranoide nella politica americana del 1964, in italiano da Adelphi). Convinto che gli Usa fossero minacciati da un complotto comunista che aveva infiltrato le strutture pubbliche e si preparava a prendere il potere, attivò una catena di processi persecutori contro gli intellettuali e gli artisti.

La situazione oggi

I due formati, quello avverso e quello favorevole al mondo della cultura, si sono alternati nella storia. John F. Kennedy, per esempio, scelse come consigliere speciale lo storico Arthur J. Schlesinger e come presidente del comitato scientifico il fisico Jerome Wiener.

La situazione attuale risponde, con variazioni, al formato avverso, con una terribile accentuazione di toni. Al timore di invasioni, complotti, trame oscure di aliens, si aggiunge l’odio per la burocrazia statale, la magistratura, e in generale il mondo della cultura avanzata, quale si manifesta nelle grandi università. Queste sono tra i principali bersagli dell’amministrazione Trump, in particolare le più prestigiose, unite nella cosiddetta Ivy League, tra le quali spiccano Harvard, Yale, Princeton, Columbia e altre.

Tagli o cancellazioni di fondi federali, norme per espellere gli studenti stranieri, caccia agli studenti che fanno campagna per la Palestina: non c’è giorno che non vengano fuori nuove limitazioni, restrizioni e punizioni. Il pretesto è il supposto “antisemitismo” degli studenti, ma è evidente che, tagliando gli enormi finanziamenti federali, Trump vuol colpire le centrali del pensiero critico, soprattutto in alcuni ambiti per lui sensibili, come l’inclusione (contrasta con il suprematismo bianco), lo studio dei dati atmosferici (permette di controllare il cambiamento climatico) e la ricerca biomedica (sviluppa vaccini e altri preparati biologici).

Il compassato New York Times non è riuscito a trattenersi dall’insinuare che quest’avversione così violenta sia una vendetta per motivi personali, di quelle che Trump è ben capace. Benché laureato a Pennsylvania (dove – a quanto pare — non ha mai brillato), Trump ha un rapporto complicato con la sua alma mater: non gli è stato mai proposto, a differenza dell’ex presidente Joseph R. Biden Jr. e di Hillary Clinton, di tenere il discorso all’inaugurazione dell’anno accademico e non ha mai ricevuto una laurea ad honorem.

Nel format anti-intellettuale quale lo interpreta Trump non manca neanche un feroce antieuropeismo: nella famosa chat su Signal sull’attacco degli Houthi 26 marzo 2025), il suo vice J.D. Vance si fece scappare che l’Europa è «patetica» e «parassita».

E Donald in persona ha dichiarato (26 febbraio 2025) che l’Ue è nata per «fottere (screw) l’America». Tutti i fattori descritti da Hofstadter ricompaiono, in un tornado che finora a creato quasi solo distruzione. Chissà se quel grande paese avrà il tempo di avere ancora un gentleman per presidente.

