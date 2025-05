Il paese vive da tempo in uno stato di campagna elettorale quasi permanente: quelle di domenica saranno le terze elezioni dal 2022 e le seconde legate al coinvolgimento del primo ministro in uno scandalo giudiziario. I socialisti, invece, rischiano di mettere a segno il peggior risultato in 38 anni di storia

Atteso alla messa inaugurale del pontificato di Papa Leone XIV, che si terrà domenica 18 maggio, lo stesso giorno delle elezioni anticipate in Portogallo, il presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa ha votato in anticipo.

Nel farlo, ha rivolto alla popolazione un appello che ha il sapore di un ultimatum: «Votate per un motivo molto semplice. Il mondo, oggi, sta peggio di un anno fa». E poi ha aggiunto: «Ma anche perché almeno un anno sarà impossibile tornare a elezioni», richiamando sia la norma che impedisce lo scioglimento del parlamento nei sei mesi successivi a una tornata elettorale che il prossimo appuntamento con le urne: a gennaio, infatti, i cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo capo dello Stato, che succederà proprio a Rebelo de Sousa.

Un promemoria

Un promemoria, quello del presidente, che risuona con particolare forza in un paese dove la politica vive da tempo in uno stato di campagna elettorale quasi permanente. Per il Portogallo, quelle di domenica saranno le terze elezioni dal 2022 e le seconde legate al coinvolgimento del primo ministro in uno scandalo giudiziario.

Già nel 2023, infatti, un presunto caso di corruzione legato alla produzione di idrogeno verde e all’estrazione di litio aveva travolto il socialista António Costa, portandolo alle dimissioni (nel frattempo, Costa è diventato presidente del consiglio europeo, anche se le indagini continuano).

A marzo è arrivato il turno del nuovo primo ministro, il leader del centrodestra Luís Montenegro, a causa di un presunto conflitto di interessi tra la sua attività politica e l’azienda che ha fondato nel 2021, Spinumviva. A far esplodere il caso, un’inchiesta pubblicata dal settimanale Expresso, che ha rivelato come l’azienda abbia fornito servizi di consulenza in materia di protezione dei dati a Solverde, una catena di hotel e casinò. Montenegro aveva già rappresentato la stessa Solverde come avvocato in trattative con lo Stato per la proroga delle concessioni di alcuni casinò tra il 2018 e il 2022, anno in cui è stato eletto alla guida del Partido Social Democrata (Psd) e ha trasferito formalmente la proprietà di Spinumviva alla moglie. Tuttavia, secondo la normativa vigente, l’atto risulta nullo poiché i due vivono in regime di comunione dei beni.

Cosa dicono i sondaggi

Il leader del Psd ha trasformato le elezioni anticipate in un’occasione per consolidare la propria leadership. E, per ora, i sondaggi sembrano dargli ragione: Aliança Democrática, la coalizione di centrodestra con cui si presenta alle urne, è al primo posto per intenzioni di voto (32 per cento), una percentuale che se confermata supererebbe i risultati ottenuti l’anno scorso.

Nel 2024, infatti, AD aveva ottenuto il 28,83 per cento delle preferenze, strappando il primato per poche migliaia di voti al Partito socialista e riuscendo a costruire un governo di minoranza durato undici mesi e nove giorni.

Nonostante la fragilità parlamentare e il recente scandalo, le cui indagini sono ancora in corso, Montenegro ha promosso un governo capace di promuovere numerose leggi e iniziative in poco tempo. Tra le ultime, l’annuncio dell’invio di notifiche di espulsione a 18 mila stranieri che si trovano in Portogallo in condizione irregolare, ai quali verranno concessi 20 giorni per lasciare il paese volontariamente.

La misura segna un nuovo passo nel cambio di rotta dell’esecutivo sul tema dell’immigrazione, già avviato nei primi mesi di mandato con l’abolizione del meccanismo introdotto dal governo Costa che consentiva la regolarizzazione tramite una semplice dichiarazione di interesse.

Dramma socialista

Per i socialisti, si tratta di una strategia pensata per attrarre parte dell’elettorato di estrema destra, usando in chiave propagandistica il lavoro ordinario dell’Agenzia per l’integrazione, le migrazioni e l’asilo.

Ma né gli attacchi sull’immigrazione, né i tentativi di mostrarsi più trasparente del proprio avversario pubblicando sul sito web del partito i documenti relativi all'acquisto di due case (oggetto di una recente indagine preventiva scattata in seguito a due denunce anonime) sono riusciti a far risalire la formazione di Pedro Nuno Santos nei sondaggi.

Anzi: secondo le ultime rilevazioni, i socialisti si attestano a sette punti dal centrodestra e a circa quattro punti dal risultato ottenuto alle scorse elezioni. Se domenica le intenzioni di voti diventassero realtà, sarebbe il peggior risultato del partito negli ultimi 38 anni.

Lo stesso non vale per la terza forza politica del paese, il partito di estrema destra Chega. Dopo alcuni mesi difficili, segnati dalle accuse di corruzione e pedofilia rivolte ad alcuni dei suoi membri, la formazione è tornata a guadagnare terreno negli ultimi giorni insistendo su uno dei suoi cavalli di battaglia, l’antiziganismo, e potrebbe consolidare il risultato storico ottenuto nel 2024, ovvero il 18 per cento delle preferenze.

Secondo Pedro Santos Guerreiro, direttore esecutivo di Cnn Portugal, «la geringonça della sinistra del 2015 rende legittima – e quasi obbligatoria – la geringonça della destra del 2025». In altre parole, a meno di sorprese nelle urne, è probabile che Montenegro ottenga un nuovo incarico per formare il governo, forse cercando di costruire una coalizione più ampia e inedita, sulla scia di quella che António Costa era riuscito a mettere insieme dieci anni fa (e che prese il nome, appunto, di geringonça, (“aggeggio”, o “marchingegno”, in italiano).

Resta però il nodo politico più delicato, lo stesso che accompagna la politica portoghese dal 2022: governare con o senza l’appoggio, diretto o indiretto, dell’estrema destra.

