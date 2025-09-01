Parla Riccardo Rudino, il lavoratore del porto il cui discorso da Genova è diventato virale: «Niente come l’economia di guerra danneggia la vita delle persone: le guerre sono il nemico principale del popolo e dei lavoratori; perciò combattere contro la guerra è un discorso sindacale. Le minacce contro contro ragazzi che partono per giornate di mare con aiuti umanitari si commentano da sole»

Il suo intervento dal palco del porto di Genova ha acceso il dibattito nazionale: toni netti, una promessa di blocchi se qualcuno proverà a fermare la Global Sumud Flotilla, e l’idea che i porti possano diventare argine civile alla guerra. Riccardo Rudino è un lavoratore del porto e anima del Calp – Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova. L’abbiamo ascoltato per comprendere la linea dei portuali, le preoccupazioni per la missione e il perimetro legale e pratico dell’iniziativa.

Rudino mette in chiaro il punto di partenza: «La parola “mio” la voglio cancellare: quell’intervento è maturato in anni di lotte del Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali, del sindacato a cui siamo iscritti e di tanti movimenti. La gente vuole vedere reazioni di fronte alla guerra e al piano inclinato che ci porta verso una situazione terribile». «Noi lavoriamo in porto, siamo in tanti, abbiamo rapporti con tutti, rapporti solidi, rapporti sindacali».

Quali sono le priorità

Il ragionamento sociale è diretto: «Non c’è niente come l’economia di guerra che danneggi la vita delle persone: i soldi verranno tirati via dalle risorse di tutti per portarli nella guerra. Le guerre sono il nemico principale del popolo e dei lavoratori; perciò combattere contro la guerra è un discorso sindacale». La cornice è cooperativa: «Abbiamo sempre fatto queste battaglie con altri gruppi e movimenti, con giornalisti; alcuni di noi sono a bordo, abbiamo un contatto diretto con la missione e faremo di tutto se le cose si mettono male».

La priorità, insiste, è sbloccare gli aiuti: «Vogliamo che si apra un canale umanitario, un canale in cui i viveri arrivino costantemente ai palestinesi, che si apra un ragionamento sul diritto internazionale e soprattutto che cominci a cessare la guerra». Le parole d’ordine securitarie del governo israeliano non lo impressionano: «Si commentano da sole minacce e terrorismo verbale contro ragazzi che partono per giornate di mare con aiuti umanitari. Non si capisce perché tonnellate di merci portate da associazioni, chiese, movimenti debbano diventare un problema, quando mezzo mondo ha paracadutato lì gli aiuti umanitari». C’è una genealogia operaia che guida la scelta: «I lavoratori portuali queste battaglie le hanno sempre fatte. Abbiamo imparato dai padri, dai nonni, dai colleghi più vecchi cosa fare». La politica, dice, «ci ha girato intorno a distanza», mentre sul fronte giudiziario per i blocchi alle armi «siamo tutti indagati, con decine di denunce. È decaduta l’associazione a delinquere, ma restano i reati da blocchi stradali in giù». La frase stampata sulla maglietta è la direzione di marcia: «Non importa il nemico che abbiamo di fronte, contano gli amici che abbiamo al nostro fianco».

Alta tensione

Sul presente, l’elenco dei fatti è asciutto: «La preoccupazione c’è, ed è alta quanto la determinazione. L’operazione non è ancora partita; le navi da Genova sono in mare verso la Sicilia, quelle da Barcellona si sono fermate per il meteo. Non si è mosso un chilo di farina e siamo già a un livello di tensione altissimo». È un quadro di alti e bassi «messo in conto dall’organizzazione e dagli skipper», che però «prendono seriamente ogni scenario». Ieri il ministro Itamar Ben Gvir ha detto che gli attivisti saranno arrestati e trattati come terroristi.

Attorno alla missione, racconta Rudino, c’è un’onda che investe generazioni e quartieri: «Vedo giovani lavoratori portuali determinati, vedo i giovani dei quartieri, i più anziani ritrovano valori che pensavano dimenticati. Si sta mettendo in moto una grande comunità diversa, a volte anche in contraddizione, ma questa battaglia è unitaria fino all’ultimo giorno». Dopo, «ricominceremo a litigare, anche più di prima, con la politica, i sindaci, gli assessori, i vescovi. Ma fino a quando l’operazione non è conclusa andiamo avanti insieme. In qualche modo ce la porteremo a casa».

Nella società civile, dice, la soglia è stata superata: «C’è gente che ha tolto Telegram perché non vuole più vedere bambini massacrati. Il governo non può farlo perché ha i suoi accordi e i suoi affari, e non importa: la gente farà a modo suo, la storia lo insegna». È una «svolta che può essere pericolosa», con «alti e bassi», ma «noi faremo il possibile: ci sono rapporti con altri porti europei, italiani e anche dall’altra parte del Mediterraneo, rapporti solidi che faranno la differenza». Il perimetro operativo resta quello della lotta del lavoro: «Gli strumenti che abbiamo sono questi: non abbiamo gli aerei, abbiamo la determinazione, gli strumenti sindacali, la lotta, un po’ di esperienza e tante persone che la pensano come noi». La chiusura è una promessa senza orpelli: «Se qualcuno prova a fermare aiuti umanitari, i porti faranno la loro parte. È una scelta che comporta rischi e processi, ma riguarda la dignità del lavoro e delle persone».

