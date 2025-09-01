Parla Riccardo Rudino, il lavoratore del porto il cui discorso da Genova è diventato virale: «Niente come l’economia di guerra danneggia la vita delle persone: le guerre sono il nemico principale del popolo e dei lavoratori; perciò combattere contro la guerra è un discorso sindacale. Le minacce contro contro ragazzi che partono per giornate di mare con aiuti umanitari si commentano da sole»
«Se qualcuno prova a fermare la Flotilla e gli aiuti, i portuali si faranno sentire»
01 settembre 2025 • 20:44
Parla Riccardo Rudino, il lavoratore del porto il cui discorso da Genova è diventato virale: «Niente come l’economia di guerra danneggia la vita delle persone: le guerre sono il nemico principale del popolo e dei lavoratori; perciò combattere contro la guerra è un discorso sindacale. Le minacce contro contro ragazzi che partono per giornate di mare con aiuti umanitari si commentano da sole»