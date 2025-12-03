Mondo

Presunta frode Ue, Mogherini rilasciata: «Ho chiarito tutto». Ora “trema” Moretti

Federica Mogherini (FOTO EPA)
Federica Mogherini (FOTO EPA)
Simone Martuscelli
03 dicembre 2025 • 20:19

Liberati nella notte l’ex ministra degli esteri Ue e l’ambasciatore Sannino, che si dimette dall’incarico. Qatargate, il Parlamento europeo vota la revoca dell’immunità della dem

Bruxelles - È stata rilasciata nella notte tra martedì e mercoledì Federica Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, insieme agli altri due fermati – il diplomatico Stefano Sannino e il manager del Collegio Cesare Zegretti – per l'inchiesta sulla presunta frode legata all'accademia diplomatica dell'Ue. «Dopo essere stati interrogati dalla polizia giudiziaria federale belga, ai tre individui sono state formalmente comunicate le accuse a l

Per continuare a leggere questo articolo

Simone Martuscelli