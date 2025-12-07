il tycoon pronto a riprendere gli esperimenti atomici

Prima Trump, poi Putin e Xi: la grande corsa ai test nucleari

Luca Ciarrocca
07 dicembre 2025 • 19:41Aggiornato, 07 dicembre 2025 • 19:50

La decisione americana potrebbe fungere da detonatore per una nuova era di proliferazione incontrollata. Se Washington dovesse rompere il tabù, ciò fornirebbe a Mosca e Pechino il pretesto perfetto per agire alla luce del sole

L’ipotesi, sempre più concreta, che gli Stati Uniti possano decidere di interrompere la storica moratoria sui test atomici ha provocato una frattura istituzionale senza precedenti all’interno dell’apparato di sicurezza nazionale americano. Era iniziato come un dibattito tecnico ma si è trasformato in una caccia alle streghe, culminata in un memorandum riservato che impone, di fatto, un “bavaglio” ai vertici della catena di comando nucleare dell’America. La questione non è più se l’amministrazion

Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca, giornalista e scrittore, romano di famiglia abruzzese, ha vissuto per molti anni a New York, dove è stato corrispondente di importanti testate. Tra i pionieri dell'informazione attraverso la rete, ha fondato nel 1999 il primo sito indipendente di economia e finanza in Italia. È autore di vari libri di geopolitica e macroeconomia tra cui I padroni del mondo (Chiarelettere, 2013) e L’affaire Soros (Chiarelettere, 2019). Ha pubblicato anche America AddioIntervista sulla CinaRimetti a noi i nostri debiti e Investire in tempo di guerra. Per la sua attività gli sono stati assegnati i premi giornalistici Premiolino e Amerigo. L'ultimo libro è Terza Guerra mondiale (Chiarelettere)