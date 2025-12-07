Prima Trump, poi Putin e Xi: la grande corsa ai test nucleari

La decisione americana potrebbe fungere da detonatore per una nuova era di proliferazione incontrollata. Se Washington dovesse rompere il tabù, ciò fornirebbe a Mosca e Pechino il pretesto perfetto per agire alla luce del sole

true false

L’ipotesi, sempre più concreta, che gli Stati Uniti possano decidere di interrompere la storica moratoria sui test atomici ha provocato una frattura istituzionale senza precedenti all’interno dell’apparato di sicurezza nazionale americano. Era iniziato come un dibattito tecnico ma si è trasformato in una caccia alle streghe, culminata in un memorandum riservato che impone, di fatto, un “bavaglio” ai vertici della catena di comando nucleare dell’America. La questione non è più se l’amministrazion