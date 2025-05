Se non è una retromarcia, quantomeno un ripensamento. Giorgia Meloni ha infatti partecipato alla telefonata dei maggiori leader europei con Donald Trump prima che il presidente statunitense sentisse il suo omologo russo Vladimir Putin per discutere di una possibile tregua in Ucraina. E lo ha fatto anche dopo, in un collegamento sempre telefonico avuto dal tycoon sia con Volodymyr Zelensky che con altri diversi leader, tra cui il francese Emmanuel Macron, il tedesco Friedrich Merz, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il finlandese Alexander Stubb e la presidente del Consiglio italiana. Ad annunciarlo è stato lo stesso Trump.

Figure in parte uguali, in parte diverse da quelle sentite da Trump domenica sera, quando era presente anche il britannico Keir Starmer insieme “solo" a Macron, Merz e Meloni. La premier italiana si è riallineata con le altre capitali occidentali, come tentato già domenica sera, con il colloquio in cui era presente anche il britannico Keir Starmer. Un modo per ristabilire un ruolo dell’Italia in quella prima linea europea che vuole avere continui aggiornamenti e un canale sempre aperto con la Casa Bianca.

Il nuovo contatto telefonico era stato preannunciato da Merz lunedì 19 mattina. Tuttavia, lo staff di Meloni nel pomeriggio ha annunciato l’annullamento di tutti i suoi prossimi impegni per via di «uno stato febbrile», quindi non era certa la presenza della premier dietro la cornetta. Meloni sembra aver dimenticato la questione dei soldati da inviare in Ucraina. Un argomento utilizzato dalla premier davanti ai microfoni per giustificare il fatto di non essere entrata nella foto di venerdì scorso a Tirana, ma in realtà non menzionato dai cosiddetti ‘volenterosi’ nei loro ultimi colloqui. Rimane scettica sul formato sostenuto in primis da Macron e Starmer, ma dopo il risultato raggiunto con il trilaterale a Roma tra JD Vance e Ursula von der Leyen, vuole definitivamente smentire il possibile isolamento internazionale dell’Italia. Tanto da optare per riprendere i contatti congiunti con i suoi colleghi.

E un ruolo rilevante per far rientrare in gioco Meloni pare lo abbia avuto proprio Merz. Sabato i due si sono incontrati per un bilaterale. Clima cordiale, i rapporti sono più che positivi con Berlino, specie dopo l’uscita di scena del socialdemocratico Olaf Scholz. E non sono stati scalfiti dalle indiscrezioni sul veto dell’Spd, che avrebbe chiesto di togliere l’Italia dalla lista dei partner strategici della Germania.

Come riportato dal Financial Times, il cancelliere tedesco ha infatti mediato tra la premier italiana e Macron. Le tensioni tra i due non si sono mai sopite e il vertice in Albania le ha fatte riaccendere. Con Macron che aveva smentito Meloni, avvertendola di non diffondere false informazioni sui contenuti dei vertici informali dei volenterosi. «Nei prossimi giorni avrò colloqui nell’Ue per includere l’Italia in tutti i nostri sforzi per risolvere il conflitto», aveva dichiarato sabato Merz durante la conferenza con Meloni, aggiungendo: «Non possiamo permetterci di essere divisi». Un’intercessione che pare riuscita.

Il fronte interno

Le opposizioni, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, passando per Carlo Calenda e Matteo Renzi avevano criticato la postura della premier espressa a Tirana. Mentre domenica, dopo la foto del “ponte” meloniano tra Usa e Ue, i membri di Fratelli d’Italia avevano lodato la propria leader. Nel più classico dei giochi tra le parti. Più interessanti e, forse, significative le parole dei leader alleati di Meloni.

A partire da quelle di Antonio Tajani. Lunedì, da ministro degli Esteri, ha elogiato Meloni per l’incontro con Vance e von der Leyen, mettendolo però quasi sullo stesso piano del suo bilaterale con il segretario di Stato Usa Marco Rubio a Villa Madama. Tutto per esaltare un generico protagonismo dell’Italia. Inoltre, il vicepremier ha commentato anche l’ultimo collegamento con i volenterosi, ribadendo sia sia trattato di «un tema diverso», visto che è servito a parlare della «preparazione del cessate il fuoco e del colloquio tra Trump e Putin».

A chi gli faceva notare la poca chiarezza della linea del governo, Tajani ha ribattuto: «Il punto non è l’invio dei soldati. Lo abbiamo sempre detto che l’Italia non avrebbe inviato soldati italiani, se non sotto l’egida delle Nazioni Uniti. Ma è molto prematuro». Se è punto su cui è prematuro parlarne, come anche lo stesso Merz aveva detto sabato, lo è anche usarlo come giustificazione per non partecipare ai vertici.

L’altro vicepremier, Matteo Salvini, non è intervenuto sul tema, indaffarato tra nuovi annunci sul ponte sullo Stretto, la solidarietà da dare al candidato romeno dell’ultradestra George Simion, sconfitto al voto, e il caso del terzo mandato in Friuli Venezia Giulia. Dal leader della Lega è arrivato solo un secco «no» a chi gli ha chiesto se l’Italia fosse isolata in ottica internazionale. Segno che Salvini non si vuole esporre. Oppure non sa se e come provare a ritagliarsi uno spazio alternativo rispetto ai suoi alleati. Il dossier ucraino, per lui, è comunque un terreno scivoloso.

© Riproduzione riservata